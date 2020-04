Amanarea ratelor, doar cu declaratia pe propria raspundere. Ministerul Finantelor explica procedura

Declaratia pe proprie raspundere

Prevederea se aplica tuturor persoanelor

Dobanda aferenta se va face esalonat

Cazul profesiilor liberale

Situatia in cazul firmelor

Guvernul a aprobat in sedinta de joi normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare, ce stabilesc conditiile in care creditorii aproba solicitarile, perioada de amanare si perioada de prelungire a creditelor amanate, iar in cazul imprumuturilor ipotecare, modul de esalonare si garantare a dobanzilor.Pentru creditele ipotecare, perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane se stabileste conform optiunii debitorului, ce poate fi exprimata o singura data, si este cuprinsa intre o luna si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 decembrie 2020. Scadenta ultimei rate incluse in perioada de suspendare la plata este cel mai tarziu data de 31 decembrie 2020.Creditorul aproba solicitarea debitorului care declara pe proprie raspundere ca i-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta, si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului."Normele exemplifica si cateva cauze care urmeaza a fi luate in calcul la creditele ipotecare, mentionand ca bancile nu trebuie sa se limiteze la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului in carantina institutionalizata sau izolare la domiciliu, imbolnavirea cu COVID-19, si altele asemenea", se precizeaza in comunicatul Ministerului Finantelor.Decizia de aprobare contine si numarul de rate care au fost solicitate de debitor pentru suspendarea la plata, si se comunica debitorului in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor. Decizia poate fi comunicata si telefonic, cu respectarea obligatiei creditorului de inregistrare a convorbirii, dupa caz, in functie de optiunea exprimata de debitor.Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor debitorul care transmite solicitarea catre creditor cel mai tarziu in 45 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020.Prevederea se aplica tuturor debitorilor, persoane fizice sau firme."Modificarea clauzelor contractuale la creditele ipotecare se realizeaza fara incheierea de acte aditionale, deci fara alte costuri, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului si graficul de rambursare a dobanzilor esalonate, transmisa de creditor debitorului in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii.Notificarea debitorului se efectueaza in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, conform optiunii exprimate de debitor.", se mai mentioneaza in comunicat.Cu exceptia creditelor ipotecare, dobanda datorata de debitori corespunzator perioadei de suspendare se capitalizeaza la soldul creditului existent la sfarsitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plateste esalonat pana la noua maturitate a creditelor, sau pana la maturitatea initiala in cazul restructurarii creditelor, incepand cu luna urmatoare expirarii perioadei de suspendare, pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, sau pana la maturitatea initiala in cazul restructurarii creditelor.In graficul de rambursare refacut dupa acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata se mentine rata de dobanda la nivelul prevazut in contractul de credit initial incheiat intre debitor si creditor.Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza potrivit prevederilor contractului de credit si reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit.Plata de catre debitor a creantei reprezentand dobanda totala aferenta perioadei de suspendare la plata acordata creditelor ipotecare se va face esalonat, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de suspendare, in 60 de rate lunare egale, fara perceperea de dobanda pentru aceasta componenta a creditului ipotecar.Graficul de rambursare a acestor plati se comunica in termen de 5 zile debitorilor si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, care garanteaza plata integrala a acestor dobanzi.In cazul in care in structura dobanzii aferente creditelor ipotecare sunt prevazuti indici variabili, valoarea scrisorii de garantie este determinabila pe baza estimarilor creditorilor privind evolutia indicilor variabili. Pentru efectuarea corectiei valorii scrisorii de garantie, pana la data de 31 ianuarie 2021 creditorii au obligatia comunicarii FNGCIMM situatia centralizatoare privind valoarea cumulata a dobanzilor de plata, determinata pe baza valorii indicilor care intra in structura de cost a dobanzii conform contractelor de credit incheiate cu debitorii.Criteriile de aprobare a solicitarii de amanare pentru persoanele fizice se mentin si in cazul celorlalte credite acordate de banci si institutii financiare nebancare. In aceste cazuri, insa, dobanda se va capitaliza la principal.Pentru debitorii persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, precum si pentru debitorii care detin profesii liberale si profesii care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei, creditorii vor aproba daca activitatea a fost intrerupta total sau partial ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, cu urmatoarele urmari: restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori, si altele.Pentru celelalte firme, bancile vor aproba amanarea la plata daca detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, sau certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se constata diminuarea veniturilor sau a incasarilor sale cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020.De asemenea, bancile vor aproba solicitarile daca activitatea firmelor a fost intrerupta partial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretata, cu urmatoarele urmari: restrangerea pietei de desfacere, restrangerea numarului de angajati, diminuarea numarului de furnizori s.a.Facilitatile nu se acorda firmelor care se afla in insolventa la data solicitarii suspendarii rambursarii creditului, conform informatiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comertului.