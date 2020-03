Ordonanta care amana plata ratelor va fi corectata. Citu: Mai multe discutii au fost omise din varianta trimisa spre publicare

Cine beneficiaza de ordonanta de urgenta

Potrivit acestuia, cateva observatii ale Ministerului de Finante care clarificau mai multe discutii aparute in spatiul public au fost omise din varianta trimisa spre publicare.Florin Citu a tinut, totodata, sa infirme informatiile aparute, pe surse, la televiziunile de stiri, potrivit carora ordonanta de urgenta a fost retrasa de la publicare.Potrivit acestuia, OUG va fi publicata dupa sedinta de guvern din aceasta seara."Ordonanta care amana plata ratele romanilor pana la 9 luni(!!!) nu este retrasa! Cateva observatii ale MFP care clarificau mai multe discutii aparute in spatiul public au fost omise din varianta trimisa spre publicare.Astazi in sedinta de guvern de la ora 17:00 corectam aceasta eroare. Varianta cu toate observatiile incluse se va publica dupa sedinta de guvern de astazi", a scris Florin Citu pe Facebook.Saptamana trecuta, guvernul a adoptat ordonanta de urgenta prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni. Masura se aplica atat persoanelor fizice, cat si juridice, iar acestea pot solicita suspendarea platei ratelor chiar si mai putin de 9 luni.Se aplica atat persoanelor fizice cat si juridice. InsaEste posibil sa fie persoane sau companii care sa doreasca sa amane plata ratelor pe 1 sau 2, 3 luni", a anuntat, saptamana trecuta, la finalul sedintei Executivului ministrul de Finante, Florin Citu.De aceasta masura beneficiaza toate persoanele fizice si juridice care au fost afectate direct sau indirect de pandemia de coronavirus, a subliniat Florin Citu."Cine poate sa acceseze? Avand in vedere ca decizia a venit in urma pandemiei de coronavirus, iar decizia BNR se refera la persoanele afectate de aceasta criza, am introdus un articol care stipuleaza caDar in Romania cam toti am fost afectati", a precizat Citu.Cererile pentru suspendarea platii ratelor se pot face cel mai tarziu pana la incetarea starii de urgenta, a mentionat ministrul de Finante, insa nu inainte de publicare a normelor de aplicare."Cererile se pot face cel mai tarziu pana la incetarea starii de urgenta, dar nu inainte de a publica normele de aplicare. Si aplicarea OUG se va face dupa ce vor fi publicate normele, adica in cel mult 15 zile de la intrarea in vigoare a OUG. Sper ca pana saptamana viitoare sa fie gata normele. Trebuie subliniat ca se aplica persoanelor care nu au restante", a afirmat ministrul.In ceea ce priveste dobanda pe perioada de suspendare a ratelor, Florin Citu a precizat ca aceasta se va capitaliza, adica se va adauga creditului, dar se va reesalona."Era o intrebare in spatiul public, ce se intampla cu dobanzile in momentul a trecut perioada de suspendare si daca trebuie sa platesti imediat rata marita cu suma dobanzilor. Nu se intampla acest lucru. La articolul 4 am stipulat caDeci efortul nu va fi foarte mare imediat pentru a plati aceasta suma", a explicat Florin Citu.Potrivit acestuia, exceptie fac creditele ipotecare, pentru care dobanda se plateste esalonat pe o perioada pana la cel mult 5 ani.De ce aceasta exceptie? Pentru ca statul roman a intervenit sa ii ajute pe cei cu credite ipotecare. Si la articolul 5 spunem foarte clar ca statul roman, prin Ministerul de Finante garanteaza in procent de 100% plata dobanzii capitalizate aferente creditelor ipotecare. Deci in cazul creditelor ipotecare, statul roman garanteaza plata dobanzii capitalizate 100%, dar trebuie ca aceasta dobanda sa fie platita pe o perioada de 5 ani de la momentul suspendarii", a afirmat Florin Citu.