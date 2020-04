Portal lansat de Guvern, unde romanii pot raporta daca bancile incalca OUG de amanare a ratelor

Ziare.

"Vom merge in sprijinul clientilor. Stiu ca bancile s-au suparat acum si avem discutii cu ele in continuare, dar trebuie sa inteleaga ca este o perioada dificila si pentru noi, ca Guvern, este foarte important ca oamenii sa nu aiba aceasta problema.Critica bancilor o inteleg, este un cost pentru banci, il vor suporta, dar trebuie sa fim solidari si toti sa suportam o parte din acest cost", a spus Citu la RFI Romania.Totodata, ministrul anunta ca luni se lanseaza un portal unde oamenii care intampina dificultati cu amanarea creditelor pot raporta acest lucru."Luni lansam la Ministerul Finantelor Publice un portal, unde cetatenii romani care intampina dificultati in relatia cu bancile pot sa ne scrie si vom verifica daca aceste norme sunt aplicate, asa cum le-am facut noi, de catre sistemul bancar", a mai spus ministrul.