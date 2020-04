Romanii nu pot cere inca suspendarea platii ratelor, desi OUG a intrat in vigoare

Cine poate cere suspendarea platii ratelor

Cum se face solicitarea pentru amanarea platii ratelor

Ce se intampla cu dobanzile pe perioada suspendarii platii ratelor

Desi OUG 37/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial si, prin urmare, a intrat in vigoare, aceste solicitari nu se pot face momentan. Asta pentru ca este nevoie de norme de aplicare a ordonantei, norme care inca nu sunt gata. Acestea sunt necesare pentru ca vor aduce mai multe clarificari actului normativ.Mai exact, normele de aplicarea urmeaza sa explice, de exemplu, ce inseamna "persoane ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect", de criza coronaviruslui.Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca aceste norme urmeaza sa fie aprobate in sedinta de guvern de joi.Este de precizat caDupa cum spuneam, insa, momentan nu se stie ce inseamna "direct" si "indirect", termenii urmand sa fie explicati in normele de aplicare a ordonantei.Ministerul de Finante precizeaza ce inseamna debitori: persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce functioneaza potrivit OUG privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei si persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing.Pentru a cere suspendarea platii ratelor, firmele au nevoie de certificat de stituatie de urgenta eliberat de Ministerul Economiei, document care momentan nu este gata Suspendarea platii ratelor se acorda doar pentru creditele care nu inregistreaza restante la data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (16 martie 2020) sau daca debitorii au efectuat plata acestor restante pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata.De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza debitorii care au incheiat un contract pentru obtinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare in acest sens, in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.In cazul in care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate mai sus, acesta o poate formula pe cale orala, prin telefon, la un numar de telefon dedicat care va fi anuntat de catre fiecare creditor pe pagina sa de Internet, situatie in care creditorul are obligatia inregistrarii convorbirii.Creditorul analizeaza solicitarea si o aproba in conditiile prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicarii solicitarii de suspendare adresate creditorilor pentru solicitarile aprobate de creditori.- Dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente a caror plata este suspendata se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.- Exceptie fac creditele ipotecare. Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, garanteaza in procent de 100% plata dobanzii aferenta creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.