Avem echipa, avem valoare, dobanda noastra este cea mai mare!

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Sub privirile de caprioara incoltita ale lui Mugur Isarescu, protejati barbateste de intaia mustata a tarii, copiii-minune ai finantelor mioritice au organizat o mega-sesiune de prostire a romanilor, sesiune care s-a bucurat de un succes teribil. Astfel,, exclama in cor politicienii romani, suspinand dupa amintirealor, un loc unde poti sa sfidezi 20 de milioane de oameni, mintindu-i ca este nedrept sa plateasca dobanzile cele mai mari. Asta in vreme ce in tara reala, in Romania in care traim cu totii, dobanzile pleaca deja de foarte sus, pentru ca acolo se afla de fapt costul banilor pentru Romania ca tara, o tara care, in loc sa fie condusa de romani, este condusa deDancila, Valcov, Teodorovici sau Grapini.Romania plateste, de cativa ani, cea mai mare dobanda la imprumuturile sale externe dintre toate tarile Uniunii Europene. Dar pentru ca nu putem compara mere cu pere, sa comparam mere cu mere si sa vedem cum stam fata de vecinii nostri de suferinta din Estul fost comunist si din afara zonei Euro:Iata o selectie a tarilor cele mai "vulnerabile" din statisticile Bancii Centrale Europene, dupa noi fiind Italia:Iata, de exemplu, cum a evoluat randamentul obligatiunilorin ultimii ani:Acum randamentul obligatiunilorSau al celorSi al celorsiau urmatoarele rating-uri ale creditului pe termen lung:Romania are rating BBB- (perspectiva stabila) de la Fitch, Moody's ne-a notat cu Baa3 (la fel ca pe unguri), iar de la Standard & Poor's am capatat ratingul BBB-/A-3, apropiat de cel al maghiarilor, cu perspectiva stabila, in urma unei telenovele de inceput de martie.Pe de alta parte,. Polonia are un grad de indatorare de peste 50%, iar Ungaria de peste 73%. Bulgarii au doar 23%, insa:Sa fie un complot universal impotriva noastra? Sa fie mana lui Soros? Ei bine,Toate lucreaza impotriva echipei geniale de finantisti romani, compusa din inventivul Darius Valcov si playboy-ul Orlando Teodorovici.Si acum sa venim la cifrele care conteaza, oameni buni:Pentru inceput, iata cum arata balanta contului curent al Ungariei, cu linia punctata indicand fara dubiu faptul ca, inca din 2010,Polonia, pe de alta parte, are, in 2018, un deficit de cont curent de 4 miliarde de dolari (dupa doi ani de excedente, care inseamna 0,6% din PIB. ().a avut, tot in 2018, un excedent de cont curent de 4,6% din PIB, adica aproape 3 miliarde de dolari. Republica Ceha a avut si ea un excedent de aproape 1 miliard de dolari al contului curent, adica 0,4% din PIB., ei bine, Romania a avut, in 2018 un record al deficitului de cont curent de 10 miliarde de dolari, adica 4,6% din PIB!Pai, orice bancher sanatos la cap si-ar taia o mana sa poata credita Ungaria sau Bulgaria sau Cehia, si-ar da un deget sa poata credita Polonia si ar cam stramba din nas daca ar trebui sa imprumute bani romanilor. Aceasta strambatura din nas inseamna, insa, dobanzi mai mari, nu rictus pe fata de piatra a bancherilor.Dar cand se uita bancherii mai atent pentru ce se imprumuta romanii, oare ce vad? Pai, simplu:(avem de doua ori mai putini km de autostrada decat ungurii si de opt ori mai putini decat polonezii),(ia incercati sa mergeti cu trenul de la Bucuresti la Cluj, la Iasi sau la Timisoara!),. Ungaria vecina construieste o centrala atomica gigant la Paks, are de trei ori mai multi km de conducte de gaze decat noi, nu mai spun de spitale sau de universitati.Bancherii care iti dau bani au o singura grija: de unde ii dai inapoi. Si nu poti sa ii dai inapoi decat daca produci mai mult decat consumi, decat daca exporti mai mult decat importi, decat daca iti construiesti infrastructura, nu supermarket-uri.A doua grija a bancherilor este sa aiba de la cine sa ceara banii inapoi si se pare ca si aici avem o problema: Romania se depopuleaza intr-un ritm incredibil: populatia Romaniei a scazut cu 16% dupa 1990, in vreme ce a Poloniei a ramas la acelasi nivel, a Ungariei a scazut cu doar 5%, iar a Cehiei a crescut modest, cu 2%.Iata, oameni buni,O armata de politicieni venali si mincinosi ne otravesc zilnic cu lozinci false, denuntand ipocrit o oculta financiara care ne da credite scumpe numai ca sa-i saboteze pe ei. Nu,prea mare este consecinta politicilor gaunoase, de a pune paie peste focul consumului, de a proiecta si mentine o tara cu deficite comerciale si bugetare imense, o tara cu supermarket-uri in loc de fabrici moderne, o tara in care fiecare parinte viseaza sa isi trimita copilul in afara granitelor.Imprumuturile romanilor sunt scumpe pentru ca ele sunt menite sa plateasca si ceasurile de fite ale ministrului de finante, si escapadele acestuia in cluburi unde o sticla de apa costa cat un salariu de profesor, sunt scumpe pentru ca ele sunt menite sa plateasca si pensiile speciale ale mult prea multor categorii de protejati ai politicienilor, sunt scumpe pentru ca ele sunt menite sa plateasca si cadourile catre Irinuca si excursiile din Brazilia...Imprumuturile romanilor sunt scumpe pentru ca am avut si avem un guvern cu oameni care nu stiu sa scrie corect si nu pot sa vorbeasca corect, pentru ca am avut si avem un guvern care nu stie ce sa faca, dar rage la toti cei care stiu ce sa faca, pentru ca guvernatorul Isarescu nu este preocupat decat de torturile sale aniversare, nu de Romania, pentru ca cei care ar putea vorbi se rusineaza sa o faca, iar cei care sunt platiti sa vorbeasca nu stiu cum sa o faca.Da, Romania este o tara bogata in resurse si fiecare roman il poate linistit cita pe Goethe, cu al sau "Jurnal italian": "", dar modul in care suntem condusi ar trebui sa ne faca furiosi si nicidecum resemnati.(vorba lui Cosbuc), dar ceea ce nu stiu inca politicienii care si-au rapus cu vitejie indicatorul propriei nepriceperi,-ul, este ca expresia "" apare in celebrul tablou de la Louvre al lui Nicolas Poussin (intitulat "") pe o piatra funerara si poate fi vazuta si ca un "Memento Mori"...