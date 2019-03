BNR ii da replica lui Zamfir: Mult zgomot pentru nimic. Ni se adreseaza gresit, nu noi am introdus ROBOR

Romanii ar fi platit mai mult

Discutii intre banci si Ministerul de Finante pe OUG 114: Un punct nevralgic e noul calcul pentru ROBOR

Ziare.

com

Astfel, spune el, scrisoarea pe care presedintele Comisiei economice din Senat, senatorul ALDE Daniel Zamfir, a spus ca o va trimite guvernatorului BNR , Mugur Isarescu, nu se adreseaza persoanei potrivite."Ni se adreseaza gresit. Noi nu avem initiativa legislativa. ROBOR la 3 luni introdus ca referential pentru rate este prin OUG, nu de catre Banca Nationala a Romaniei. Ceea ce ma bucura este ca nu se apuca domnul Zamfir sa faca o initiativa legislativa, pentru ca iar iese neconstitutionala.O sa luam nota de scrisoare, daca ne-o trimite. Aceasta ancheta a Comisiei economice din Senat nu are nicio putere. Mult zgomot pentru nimic", a declaratIn ceea ce priveste afirmatiile lui Zamfir, potrivit carora ROBOR rezulta din niste aranjamente intre bancile comerciale, sub obladuirea BNR, Dan Suciu subliniaza, din nou, ca ROBOR nu este falsificat, ci este calculat foarte corect."Domnul Zamfir nu a inteles, nu vrea sa inteleaga sau nu poate sa inteleaga. ROBOR nu e falsificat, este calculat foarte corect, asa cum se calculeaza. Sunt cotatii ferme si asa rezulta ROBOR la 3 luni. Daca se doreste un alt referential, foarte bine. Dar asta nu inseamna ca ROBOR la 3 luni este gresit.Se poate lua ROBOR la 1 an, ROBOR la o zi sau media tranzactiilor interbancare. Sunt alti indici referentiali. Dar asta nu inseamna ca ROBOR la 3 luni are vreo problema. Nu are nicio problema. In momentul in care s-a ales ROBOR la 3 luni, se cota exact la fel si atunci si era 6%. Acum, ca este 3%, nu ne mai place si face dansul scandal", a mentionat purtatorul de cuvant al BNR.Presedintele Comisiei economice din Senat, senatorul ALDE Daniel Zamfir, a spus joi ca ancheta privind manipularea ROBOR a ajuns la concluzia preliminara ca indicele nu are nicio legatura cu realitatea si rezulta din niste aranjamente intre bancile comerciale, sub obladuirea BNR.El a precizat ca a decis sa trimita o scrisoare ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si alta guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, prin care le cere transparentizarea completa a modului de calcul al ROBOR sau inlocuirea sa cu un alt indice."Comisia a decis sa trimita doua scrisori, una ministrului de Finante si alta guvernatorului BNR, prin care sa le ceara doua lucruri. Intrucat scopul initial pentru care ROBOR a fost introdus in formula de calcul a ratelor dobanzilor la creditele acordate in lei prin OUG 50/2010 a fost deturnat, solicitam transparentizarea completa a modului de calcul, astfel incat sa se elimine orice suspiciune de manipulare sau intelegere de tip cartelar, fie decuplarea indicelui ROBOR de la formula de calcul a ratelor si inlocuirea acestuia cu un indice care sa reflecte media tranzactiilor reale din piata si nu media cotatiilor", a subliniat Zamfir.In ceea ce priveste posibilitatea introducerii mediei tranzactiilor interbancare ca mod de calcul al ratelor dobanzilor la creditele acordate in lei, Dan Suciu spune ca nu garanteaza ca romanii vor plati astfel rate mai mici.De exemplu, in luna februarie, media tranzactiilor interbancare a fost mai mare decat ROBOR la 3 luni, astfel ca romanii ar fi platit mai mult daca aceasta ar fi fost modalitatea de calcul a ratelor dobanzilor la credite."Noi nu le recomandam sa schimbe, dar e dreptul lor sa schimbe. Noi nu sustinem. Sa se inteleaga cu Asociatia Romana a Bancilor, sa respecte directiva care cere un indice transparent si Parlamentul sa decida ce crede de cuvinta, pentru ca ei au initiativa legislativa. Noi nu avem.Orice alt indicator care s-ar folosi, si acela variaza. De exemplu, daca s-ar folosi media tranzactiilor interbancare, pentru luna februarie, cand a fost mai mare decat ROBOR la 3 luni, romanii ar fi platit rate mai mari. Asta nu inseamna ca pe viitor se va intampla la fel sau se va intampla altfel, nu stim sa spunem. Se face mult zgomot pentru nimic.In februarie a fost mai mare. In ianuarie a fost mai mic. Si pe martie pare mai mic. Dar pe februarie a fost mai mare, deci nu avem o predictibilitate in sensul pozitiv al impactului pe rate", a subliniat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a avut miercuri o noua intalnire cu reprezentantii sistemului bancar pentru a discuta despre modificarile ce vor fi aduse OUG 114. Printre ele se afla si mult contestatul ROBOR.Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, a spus la finalul intalnirii de ieri ca posibilitatea de a se gasi un nou mod de calcul pentru ROBOR reprezinta un punct nevralgic."Este un punct nevralgic, cel cu privire la un alt mod de calcul al ROBOR. Se vorbeste de acest tip de abordare, despre ROBOR la tranzactii, trebuie sa facem un pas inapoi si sa ne uitam ce inseamna acest tip de abordare", a subliniat presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor.La randul sau, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a declarat, referitor la schimbarea de calcul a ROBOR, ca daca va exista, ea se va aplica nu doar creditelor noi, ci si celor aflate in derulare."Ideea este sa reducem din costurile din finantare, pe care romanii le platesc la creditele in lei. Intre ROBORUL la cotatii si cel din tranzactii este o diferenta, care speram sa se regaseasca la consumatorul final. (...) Daca vor exista modificari la modul de calcul al ROBOR se vor aplica si creditelor in derulare", a spus Teodorovici.MInistrul de Finante ar fi trebuit sa se intalneasca si joi cu reprezentantii bancilor pentru a discuta despre modificarile OUG 114.