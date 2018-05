Cand se schimba ROBOR la banci si la ce sa te uiti ca sa nu te pacalesti cand iei un credit

Nivelul ROBOR-ului in Romania este anormal in comparatie cu celelalte tari din UE

De ce a crescut ROBOR-ul

Ce este ROBOR-ul si cum se calculeaza

Ii afecteaza insa pe cei care au credite in lei acest nivel al ROBOR-ului? Raspunsul este "nu", pentru ca in momentul de fata ratele noastre sunt calculate la nivelul din 1 aprilie, nivel de 2,08%, a declarat pentruDragos Nichifor, consultant fiscal.Nici cei care contracteaza azi un imprumut nu sunt afectati de acest ROBOR, pentru ca si pentru ei rata se calculeaza tot la nivelul din 1 aprilie."Bancile nu au cum sa faca ROBOR individual pe fiecare client, ar fi imposibil din punct de vedere tehnic si atunci orice credit nou dat se calculeaza pe baza ROBOR-ului actualizat in banca pentru toti clientii. Azi, de exemplu, creditele se iau cu ROBOR-ul de la 1 aprilie.Inclusiv ofertele se dau cu ROBOR-ul din 1 aprilie. De exemplu, azi daca te duci si iei oferta de credit, s-ar putea sa te pacalesti informativ pentru ca majoritatea bancilor iti vor da cu ROBOR-ul de la 1 aprilie, care era mult mai mic decat ceea ce este azi, si atunci tu vezi o oferta ca fiind mai ieftina decat ar fi in realitatea curenta. ROBOR-ul de azi este mult mai mare decat cel din aprilie. Ca sa fie conectare 100% cu realitatea, trebuie sa iei oferta fix in ziua de actualizare.Cele mai multe banci isi actualizeaza ROBOR-ul in datele consacrate: 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie, dar sunt si banci care il actualizeaza in alte perioade. Majoritatea bancilor sunt insa pe datele clasice", ne-a declarat Dragos Nichifor.Totusi, trebuie urmarite fluctuatiile ROBOR-ului pentru a ne da seama cam care este evolutia lui in perioada urmatoare, mai ales in data de 1 iulie cand are loc urmatoarea actualizare a dobanzilor. Iar tendinta este de crestere, afirma consultantul fiscal.Dupa parerea sa, ROBOR va mai creste pana la finalul anului, dar nu va depasi nivelul de 3,5%, nivel apropiat de cel prognozat pentru inflatie."Cred ca inflatia se va domoli la un moment dat, strict din motive de formule de calcul. Noi avem o inflatie mare, pentru ca am plecat de la o baza mica. Dar in acest moment baza va fi mare si atunci automat cu preturile de peste 6 luni sau un an se vor raporta la o baza destul de mare incat inflatia sa nu mai poata sa aiba cifre astronomice. Nu as vedea ROBOR-ul mai mult de 3,5%.El trebuie sa fie apropiat de nivelul inflatiei, iar acum este ecartul foarte mare intre ele. Trebuie sa se intalneasca, sa ajunga la un echilibru si acesta eu cred ca va fi de 3,5%", a mai spus Dragos Nichifor.Amintim ca, saptamana trecuta, guvernatorul BNR Mugur Isarescu a anuntat ca rata inflatiei va mai ramane la nivelul de 5%, dar apoi va scadea, iar la finalul anului va ajunge la 3,6% . Asadar, este posibil ca si ROBOR-ul sa ajunga la finalul anului la acest nivel.Multe voci au spus, incepand cu luna septembrie a anului trecut, moment din care ROBOR-ul a tot crescut ca Fat Frumos, ca aceasta majorare este normala, pentru ca nivelul la care se afla era mult prea mic.Consultantul fiscal Dragos Nichifor spune insa ca nivelul din acest moment poate ca este normal pentru Romania, dar este anormal in comparatie cu celelalte tari din UE unde ROBOR-ul este mult mai mic."Este un nivel normal pentru Romania de azi, dar este un nivel anormal in comparatie cu celelalte tari din UE", a declarat Dragos Nichifor.In lunile septembrie si octombrie 2016, indicele Robor la 3 luni ajunsese la un minim istoric, respectiv de 0,68%. Apoi, indicele a oscilat intre 0,8% si 0,9%, pentru ca pe 3 mai 2017 sa ajunga la 0,93%, iar in septembrie 2017 a ajuns la 1% . De atunci a tot continuat sa creasca, ajungand in prezent la 2,75%.Principalul motiv pentru care a crescut ROBOR-ul este majorarea salariilor din zona bugetara, care nefiind o zona productiva a pus presiune pe productivitatea muncii, afirma Dragos Nichifor. Din aceasta cauza a crescut inflatia si, odata cu ea, a crescut si ROBOR-ul."Motivele cresterii ROBOR, care a inceput sa urce de un an de zile, sunt marcate de cresterea de salarii care a generat inflatie. Nu se putea altfel, pentru ca s-au marit salariile preponderent in zona bugetara care nu e o zona productiva, nu e o zona cu valoare adaugata si atunci aceste salarii au pus presiune pe productivitatea muncii.Daca maririle de salarii veneau pe o productivitate mult mai eficienta, probabil ca nu aveam inflatie", a conchis consultantul fiscal.Indicele se calculeaza zilnic de catre BNR si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta dobanda medie cu care se imprumuta bancile intre ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).De interes este, in special, cel la 3 luni (ROBOR 3M) . Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de 2 puncte procentuale la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5% si 14% la cele de nevoi personale fara garantii.Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel, ROBOR este componenta care variaza. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata. Si invers.Chiar daca ROBOR se calculeaza in fiecare zi, bancile actualizeaza de obicei acest indice trimestrial. Astfel, la calcularea dobanzii se ia in considerare indicele de referinta ROBOR 3M in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior.