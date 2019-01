Crestere puternica a indicelui ROBOR la 3 luni

Ziare.

com

Unul dintre motivele acestei cresteri poate fi scaderea lichiditatii, ca urmare a platilor de taxe si impozite care se face pe finalul lunii ianuarie a fiecarui an.Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 3,11% pe an, de la 3,03% pe an miercuri. Acest indice nu a mai fost la acest nivel din data de 3 decembrie 2018, ajungand astfel la un maxim al ultimelor sapte saptamani.Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobanzilor la creditele ipotecare lei cu dobanda variabila, a urcat vineri la 3,34% pe an, de la 3,31% pe an miercuri, atingand nivelul din data de 18 decembrie 2018.In plus, indicele ROBOR la 9 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni, a ajuns vineri la 3,43% pe an, de la 3,41% pe an miercuri. Acesta este nivelul de la care a inceput sa scada incepand cu data de 28 decembrie 2018.Indicele ROBOR la 12 luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de 12 luni, a crescut la 3,51% pe an, de la 3,50% pe an miercuri. Cel mai recent un asemenea nivel a fost atins la data de 31 decembrie 2018.ROBOR reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Indicele se stabileste zilnic ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de BNR.