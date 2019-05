Guvernul inlocuieste ROBOR cu noul indice de calcul si pentru Prima Casa

rata dobanzii stabilite pe baza indicelui de referinta pentru creditele acordate consumatorilor, denumit in continuare IRCC, plus o marja de maximum 2% pe an pentru creditele in lei (marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator, dar nu include costul evaluarii imobilului, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate si comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, dupa caz);

comisionul de gestiune datorat FNGCIMM si recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune si al comisionului unic de analiza, calculat la soldul garantiei statului, se negociaza anual intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

ROBOR a fost inlocuit cu un nou indice

"Aceasta modificare va reduce costurile de finantare la programe guvernamentale de succes", a declarat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de guvern.Potrivit actului normativ, pentrucostul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:Totodata, "finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu IRCC si separat a costurilor cu comisioanele".Pentru programul, costul total al finantarilor acordate, care este suportat de catre beneficiar, se compune din rata dobanzii stabilite pe baza IRCC, plus o marja de maximum 3% pe an.Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator si cheltuielile obligatorii legate de finantare, in toate etapele finantarii. Nu include costul asigurarii, costul aferent efectuarii formalitatilor de publicitate, prima de garantare, penalitatile percepute conform contractului de finantare.In ceea ce priveste programul, rata dobanzii se stabileste pe baza IRCC, plus o marja de maximum 2% pe an. Marja include toate costurile legate de acordarea si derularea creditului in toate etapele finantarii.Incepand cu 2 mai, ROBOR a fost inlocuit cu un nou indice de referinta trimestrial (IRCC) pentru creditele acordate consumatorilor.Acesta se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut.In aceeasi zi, Ministerul de Finante a anuntat ca noul indice se aplica si programelor guvernamentale cu garantia statului Insa bancile au reactionat imediat si au contrazis Ministerul de Finante . BCR a transmis, la solicitarea News.ro, ca potrivit OUG 19, IRCC se aplica doar creditelor de consum si celor ipotecare standard."Din informatiile noastre, OUG19 prevede ca noul indice IRCC se aplica creditelor reglementate prin OUG50/2020 si OUG52/2016 - aici sunt creditele de consum si cele ipotecare standard, exceptie Prima Casa. Prima Casa are pret reglementat de catre statul roman prin legislatie specifica, ROBOR 3M + marja de maximum 2%", a anuntat BCR.Si reprezentantii CEC Bank au transmis ca "la creditul 'Prima noastra casa' este utilizat indicele ROBOR la trei luni".Ministerul de Finante a realizat apoi ca legislatia nu permite acest lucru si a promis sa rezolve situatia Astfel, Eugen Teodorovici a anuntat ca modifica, printr-un proiect de act normativ, legislatia specifica programelor guvernamentale cu garantia statului, astfel incat noul indice de referinta trimestrial (IRCC), care a inlocuit ROBOR, sa poata fi aplicat pentru toate creditele garantate de stat, inclusiv pentru Prima Casa.