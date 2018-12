Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele 6 luni

Ziare.

ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei.Luni, acest indice a scazut de la 3,04% la 3,03%.Joi, indicele a scazut la 3,02%, cel mai mic nivel din 21 iunie, cand a fost 2,95%.Totodata, indicele ROBOR la sase luni a stagnat, joi, la 3,33%, pentru a patra oara consecutiv.Miercuri, 19 decembrie, acest indice a scazut de la 3,34% la 3,33%.Guvernul a anuntat, recent, ca va introduce, anul viitor, o "taxa pe lacomie" pe activele bancilor, acestea urmand sa fie taxate diferentiat, in functie de nivelul ROBOR la 3 si la 6 luni. Executivul spera sa obtina venituri suplimentare de 3,6 miliarde de lei anul viitor, din aceasta taxa.