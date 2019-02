Isarescu: A ajuns ROBOR-ul un fel de terorist. Toata societatea il alearga si nimeni nu reuseste sa puna mana pe el

Ziare.

Totodata, el a afirmat ca s-a facut propaganda ca, daca bancile se inteleg intre ele, neaparat se cartelizeaza."Imi pare rau ca a impartit toata societatea romaneasca siS-a facut propaganda ca, daca bancile se inteleg intre ele, neaparat se cartelizeaza. Nu este adevarat.Capatarea unui sens malefic a cuvantului 'a se intelege' este total improprie. Cand va duceti in piata si bateti mana cu un vanzator pentru un produs, nu va intelegeti cu el? Ca doar nu ii dati cu parul. Asta este economia de piata, vanzatorul se intelege cu cumparatorul", a spus Mugur Isarescu, joi, intr-o conferinta de presa.In ceea ce priveste declaratiile lui Darius Valcov, consilierul pe probleme economice al Vioricai Dancila, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie , care a spus pentru Bloomberg ca vrea sa discute cu BNR pentru a "schimba radical" modul in care se calculeaza ROBOR , Isarescu a replicat: "Ne apucam sa invatam tabla inmultirii?".Totodata, guvernatorul BNR nu este prea optimist in privinta a ceea ce se va intampla in urma aplicarii OUG 114. Intrebat cum vede iesirea din situatia creata, Isarescu a declarat ca "vad iesirea greu. Vreti sa va spun ca iesim usor?"Mugur Isarescu a anuntat, de asemenea, ca se va duce in Parlament, dupa ce senatorul ALDE Daniel Zamfir l-a chemat de mai multe ori . El a explicat insa ca pana acum nu a avut cum sa onoreze invitatia, pentru ca aceasta nu a respectat procedura."Categoric, da. Pe 12 (februarie - n.red.) am hotarat sa mergem tot Consiliul de Administratie. In sfarsit am primit o invitatie valabila. Cateodata ma mir, in anii '90 nu se discuta asa, erau anumite retineri, anumita decenta in discursul public. Si erau mai multe cunostinte", a declarat Isarescu.