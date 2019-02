Parlamentul face comisie sa ancheteze Consiliul Concurentei: Vrea date despre manipularea ROBOR

CC va face publica investigatia din 2008

"Consiliul Concurentei a declansat in anul 2008 o investigatie, a inchis-o in 2013 intr-un mod dubios. Atunci, in Europa, opt banci au fost sanctionate drastic pentru constituirea de cartel, pentru manipularea EUROBOR.In Romania, in acelasi timp, opt banci au fost spalate, acea investigatie a fost inchisa intr-un mod dubios, desi existau opinii din interiorul Consiliului Concurentei, opinii scrise ale inspectorilor de acolo, cum ca s-au ascuns, s-a favorizat infractorul, deci elemente care sa ne determine sa procedam la o verificare a felului in care s-a inchis acea ancheta", a afirmat Daniel Zamfir, la finalul sedintei Biroului permanent al Senatului.Zamfir spune, in cererea aprobata de Biroul permanent al Senatulului, ca scopul anchetei parlamentare la Consiliul Concurentei este de"Scopul si obiectivele desfasurarii anchetei parlamentare: Intrucat in spatiul public au aparut aspecte care pun la indoiala modul in care a fost intocmit si inchis raportul de investigatie al Consiliului Concurentei, ancheta parlamentara isi propune analizarea elementelor care au stat la baza intocmirii raportului de investigatie.Analizarea aspectelor cuprinse in raportul de investigatie si a celorlalte acte si lucruri care au fost intocmite pe parcursul si ulterior acestei anchete", prevede solicitarea presedintelui Comisiei economice a Senatului.Concluziile anchetei parlamentare vor fi cuprinse intr-un raport ce va fi prezentat Biroului Permanental Senatului in termen de 30 de zile lucratoare.Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a afirmat marti, ca institutia va face public dosarul invetigatiei privind suspiciunile de cartel intre banci la stabilirea ROBOR in octombrie 2008, iar ulterior reprezentantii institutiei vor participa la audierile din Senat."Am fost intrebati de investigatia noastra (privind o intelegere intre banci la stabilirea ROBOR, in octombrie 2008 - n.red.) . Unii dintre cei care au fost implicati in cazul respectiv se uita la dosarul acela, il pregatim sa il facem public. Pe elementele acelea le avem la dispozitie, pe acelea le-am discutat", a declarat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, intr-o conferinta de presa.In legatura cu aceasta ancheta, oficialul Autoritatii de Concurenta si Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, au fost chemati la audieri de Comisiile reunite economica si buget - finante, la data de 29 ianuarie. Cei doi nu s-au prezentat. Primul a invocat un viciu de procedura - invitatia era semnata de senatorul ALDE Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice, atat in numele sau, cat si in numele presedintelui de la cea de-a doua comisie. Al doilea a sustinut ca trebuie sa pregateasca documentul si ca programul nu ii permite.Referitor la decizia Senatului de a face o ancheta in acest sens, Chiritoiu a declarat: "Orice decizie a Parlamentului este binevenita. Daca dansii doresc sa aiba mai multe informatii privind investigatia legata de faptele din 2008 sunt bineveniti. Am facut saptamana trecuta publica comunicarea cu ei. Atunci le-am cerut ca sa ne lase ceva mai mult timp sa pregatim aceste documente, sa le confidentializam", a mai spus Chiritoiu.Mai exact, Consiliul Concurentei vrea sa elimine din raport numele unor persoane, astfel incat sa respecte legislatia din domeniul protectiei persoanelor, eliminand mentiunile care nu sunt necesare pentru a intelege fenomenul respectiv."Multe secrete de afaceri nu imi imaginez ca mai sunt dupa zece ani. (...) De indata ce terminam aceasta operatiune, vom comunica documentatia catre Parlament. Putem sa raspundem la orice intrebari atunci si, in acelasi timp, sunt lucruri care s-au intamplat acum 11 ani. Noi acolo am investigat, daca vreti o saptamana.Toata acea investigatie se leaga de un comportament in contextul crizei globale, la scurt timp dupa prabusirea unei banci americane - nici nu-si mai aduce lumea aminte (Lehman Brothers, falimentul fiind declarat la 15 septembrie 2008 - n.red.) . (...) In acea perioada a avut loc o crestere mare a indicelului ROBOR (in octombrie 2008 - n.red.).S-a pus intrebarea: de ce a crescut ROBOR in acea perioada? Perioada a durat cinci zile, pana a venit BNR si a plafonat ROBOR. Intrebarea a fost: a crescut din cauza crizei? Socul acesta care a afectat o droaie de tari ne-a afectat si pe noi sau au facut bancile ceva incorect. Acesta a fost tot sensul investigatiei. Este o perioada foarte scurta si de criza.Lucrurile acestea nu au mare legatura cu lucrurile care se petrec acum. Atunci ROBOR se ducea in cateva zeci de procente, acum vorbim in jur de 3%, economia romaneasca s-a prabusit, am avut o scadere a PIB de 7%, acum avem o crestere de 4-5%. Aceste situatii nu sunt deloc comparabile", a argumentat Chiritoiu.In plus, rezultatul investigatiei din Romania a fost validat de Comisia Europeana."Investigatia a fost supervizata de Comisia Europeana, aceeasi Comisie Europeana care a constatat, in alte tari, incalcari ale legii despre banci, nu le-a constat in Romania, in acea saptamana. Noi avem o investigatie in lucru. Nu inseamna ca nu putem gasi dovezi sa aplicam sanctiuni. Nu spun ca bancile, pentru ca nu au fost amendate in 2008, inseamna ca sunt imaculate si n-au gresit niciodata", a adaugat Chiritoiu.In prezent, Autoritatea de Concurenta are in lucru trei analize privind piata bancara: o analiza sectoriala care vizeaza mai multe aspecte, printre care ROBOR, o analiza in urma unei investigatii declansate in decembrie 2017 si o analiza ca urmare a introducerii taxei pe activele financiare prin OUG nr. 114/2018.Investigatia a fost facuta intre 2008 si 2011, iar rezultatele si deciziile au fost anuntate in 2013.