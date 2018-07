ROBOR creste rapid de la o zi la alta. O veste buna si una proasta pentru cei care au credite in lei

BNR nu are legatura cu ROBOR

Inflatia, principalul motiv pentru care creste ROBOR

Poate BNR sa stopeze cresterea ROBOR? Dar bancile pot face ceva?

Sa ne luam gandul de la un ROBOR la fel de mic ca anul trecut

Ziare.

com

Mai exact, daca in urma cu fix un an ROBOR-ul era 0,65%, luni a ajuns la nu mai putin de 3,24% . Asadar, ratele romanilor au crescut chiar si cu pana la 500 de lei, in functie de suma imprumutata.Insa din ce cauza a crescut atat de mult ROBOR-ul intr-un singur an si la ce nivel putem sa ne asteptam ca va ajunge pana la finele anului? Poate BNR sa mai domoleasca cresterea sau se gandesc bancile sa schimbe modul de calcul al dobanzilor astfel incat romanii cu credite sa fie mai putin afectati?Din pacate, raspunsurile la aceste intrebari nu sunt unele imbucuratoare pentru cei care au in momentul de fata credite in lei. Mai ales pentru cei care au contractat un credit anul trecut cand ROBOR-ul era la un nivel foarte scazut si si-au facut anumite calcule in functie de rata calculata la acea vreme., a explicat pentrucine si cum calculeaza indicele ROBOR in fiecare zi, precizand ca Banca Centrala nu are nicio legatura cu cresterea sau scaderea indicelui."Piata dezbaterilor este poluata de tot felul de opinii ca BNR este vinovata pentru cresterea ROBOR. BNR nu face parte insa din acest joc. Lucrurile se petrec in felul urmator. ROBOR-ul este dobanda medie la care bancile se imprumuta intre ele. In fiecare zi la ora 11:00 se face media pietei. Nici macar asta nu face BNR, o face Reuters. Sunt 10 banci inscrise in program, reprezentative pentru piata romaneasca.Aceste banci dau toate datele la Reuters, care stabileste dobanda medie, adica dobanda la care bancile se imprumuta intre ele. Si o comunica BNR, care o face publica in piata. Pentru ca BNR face publica in piata aceasta dobanda, multi, chiar si ministri, cred ca Banca Centrala stabileste ROBOR, ceea ce nu este adevarat", a declarat Adrian Vasilescu.Principalul motiv pentru care indicele ROBOR a ajuns la un nivel atat de mare, comparativ cu anul trecut, este cresterea inflatiei, afirma consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu."ROBOR-ul a ajuns la 3,24% pentru ca nu trebuie sa ai inflatie de 5%. Indicele este legat de inflatie. Bancile se uita cum se misca inflatia", ne-a declarat Adrian Vasilescu.Si, este de aceeasi parere: ROBOR a crescut din cauza inflatiei."Daca ne uitam la evolutia din ultimele luni, tendinta de crestere a ROBOR a fost generata in primul rand de evolutia inflatiei. Inflatia a crescut foarte repede si am atins in momentul de fata un nivel foarte inalt al inflatiei, de 5,4%.Este adevarat ca in ultimele doua saptamani tendinta s-a accentuat un pic si a fost o crestere mai rapida, chiar mult peste dobanda de politica monetara care este 2,50% in momentul de fata.Explicatia pentru cresterea aceasta mai rapida din ultima perioada este legata, pe langa inflatie, de evolutia excesului de lichiditate din piata monetara. Probabil ca excesul de lichiditate din piata monetara a scazut foarte mult si in contextul acesta a amplificat cresterea ROBOR-ului. Dar", a declarat Ionut Dumitru pentru Ziare.com.Desi nu are nicio legatura cu stabilirea nivelului ROBOR, Banca Nationala a Romaniei poate sa intervina pentru a stopa cresterea sa. Insa. Lucru care insa in momentul de fata nu este valabil, a explicat Adrian Vasilescu."La ROBOR, cand urcarea este excesiva, BNR poate sa intervina, deschide o licitatie si cheama bancile sa ia bani de la ea, sa nu se mai imprumute intre ele, la dobanda de politica monetara. Acum insa cresterea nu este excesiva, pentru ca inflatia este mare si este normal ca si ROBOR sa fie mare. Plus ca ROBOR a fost mult mai mare decat este acum, deci nu este o crestere excesiva", a subliniat Adrian Vasilescu.Nici bancile, din pacate, nu pot interveni pentru a schimba formulele de calcul pentru dobanzi, astfel incat romanii sa plateasca rate mai mici la credite dupa cresterea ROBOR."Si cine sa plateasca diferenta? Dobanda din contractul de credit este cea din contract. Era cumva anticipabil ca dobanzile vor creste, nu cred ca trebuie sa fie vreo surpriza pentru cineva ca nu mai avem ROBOR de 0,7% si avem ROBOR de 3 si ceva. Daca ne uitam strict la fundamentele economice, la o inflatie de 5 si ceva, dobanzile ar trebui sa fie mai mari de atat. Dar suntem inca intr-un context deosebit la nivel international, dar lucrurile tind sa se normalizeze. Noi ne-am invatat foarte repede cu dobanzi foarte scazute, ceea ce este cumva anormal pentru o tara cu o inflatie mare cum este Romania", a declarat Ionut Dumitru.In ceea ce priveste evolutia ROBOR pentru lunile urmatoare, exista o veste buna si una proasta pentru romanii care au credite in lei. Vestea buna este ca indicele nu va incheia anul la un nivel mult mai mare decat cel de acum. Vestea proasta insa este ca cel mai probabil nici nu va scadea si in niciun caz nu va mai ajunge la nivelul inregistrat anul trecut."Prognoza noastra este ca", ne-a declarat Adrian Vasilescu.La randul sau, Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania, a subliniat ca, daca facem comparatie cu rata inflatiei din acest moment, putem spune ca ROBOR-ul este chiar mic. Finalul anului, afirma el, va gasi indicele la un nivel apropiat de cel de acum."Noi. Credem ca am avut o crestere foarte rapida si peste ceea ce ne asteptam. Probabil ca finalul anului o sa il gasim undeva apropiat de nivelul curent. Noi mai vedem o crestere de dobanda de politica monetara la 2,75%, deci ROBOR ar trebui sa se pozitioneze undeva la nivelul de 3%, probabil, la finalul anului. Apropiat de nivelul de acum.Daca ne gandim la inflatia de acum este chiar mic. Comparatia cu anii trecuti cand am avut minime istorice ale ROBOR nu cred ca mai are vreo logica in momentul de fata pentru ca acele nivele au fost exceptional de mici intr-un context unic la nivel international: criza internationala, dobanzi negative in tari dezvoltate si ROBOR-ul la noi a scazut la sub 1% la momentul respectiv. Un nivel anormal de mic daca ma intrebati pe mine. Ceea ce vedem in momentul de fata este mai degraba o revenire la normalitate.Noi la finalul anului ne asteptam la o inflatie de 3,7%. In mod normal, dobanzile ar trebui sa fie peste rata inflatiei insa in mai toate tarile din lume dobanzile sunt inca real negative adica mai mici decat rata inflatiei. Probabil ca si in Romania o sa mai persiste o perioada cu dobanzi real negative, adica mai mici decat rata inflatiei. Dar oricum ar fi,", a explicat Ionut Dumitru.