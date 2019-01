ROBOR a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele 7 luni. Isarescu spune ca n-are legatura cu "taxa pe lacomie"

Isarescu: Scaderea nu are legatura cu "taxa pe lacomie"

Astfel, potrivit Bancii Nationale a Romaniei, indicele a ajuns miercuri la 2,90%, cel mai scazut nivel din iunie 2018 pana in prezent.In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la creditele ipotecare, acesta a scazut la 3,23%, cel mai mic nivel din 28 iunie 2018, cand a fost 3,23%.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a precizat marti ca scaderea ROBOR din ultima vreme nu are nicio legatura cu taxa pe activele bancilor inclusa in Ordonanta Teodorovici."ROBOR-ul scade de vreo doua luni, nu exista o legatura. Ratele ROBOR pe termen foarte scurt sunt foarte sensibile la lichiditatea din piata. Cele pe termene mai indelungate depind si de lichiditate si de evolutia dobanzilor pe termen mai scurt, dar depind si de perceptia analistilor, a bancilor.Asta vara s-a conturat aceasta incredere ca inflatia va scadea, iar anticipatiile inflationiste au fost in scadere. Daca va uitati la evolutia ROBOR pe termene mai indelungate, veti vedea ca a inceput sa scada usor din septembrie. Graficele sunt concludente. Nu are deloc legatura cu taxa", a explicat Isarescu.Isarescu a atacat dur Ordonanta Teodorovici, in special masura privind instituirea unei taxe pentru banci, asa numita "taxa pe lacomie".El a criticat Ministerul de Finante ca nu a discutat cu industria bancara inainte de a lua aceasta decizie si a precizat ca exista numeroase nelamuriri cu privire la aplicabilitatea taxei. Chiar si BNR, spune Isarescu, are dificultati in a intelege ordonanta."Trebuie sa discuti cu industria bancara, nu la final de an, in prag de Craciun, vii cu o astfel de bomba. Asta e principala nemultumire (a industriei bancare - n.red), cred ca Ministerul de Finante va discuta cu reprezentantii ei. Au si ei nelamuriri despre cum se aplica taxa.Si noi avem dificultati in a intelege aceasta ordonanta. O asemenea OUG trebuia prezentata intai in Comitetul National de Stabilitate Macroeconomica. Probabil vom cere sa facem o sedinta extraordinara a Comitetului. Flexibilitatea politicii monetare va fi afectata, ceea ce nu va ajuta Guvernul", a declarat, marti, Mugur Isarescu.Totodata, guvernatorul BNR a precizat ca o echipa a Bancii Centrale a efectuat un studiu de impact in urma caruia au rezultat pierderi de miliarde de euro generate de aceasta taxa.Ordonanta ce cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a fost adoptata in 21 decembrie de Guvern Printre masurile prevazute in ordonanta se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Taxa trebuie calculata de banci si platita trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, iar cheltuiala este deductibila la calcularea impozitului de profit.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa stabileasca modelul si continutul declaratiei taxei pe active, iar taxa reprezinta venit la bugetul de stat.Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) se calculeaza zilnic de catre BNR si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta dobanda medie cu care se imprumuta bancile intre ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).De interes este, in special, cel la 3 luni (ROBOR 3M) . Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de 2 puncte procentuale la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5% si 14% la cele de nevoi personale fara garantii.Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel, ROBOR este componenta care variaza. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata. Si invers.Chiar daca ROBOR se calculeaza in fiecare zi, bancile actualizeaza de obicei acest indice trimestrial. Astfel, la calcularea dobanzii se ia in considerare indicele de referinta ROBOR 3M in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior.