ROBOR-ul continua sa creasca si doboara un nou record

Premierul Dancila discuta joi cu Mugur Isarescu despre ROBOR si inflatie

Ce este ROBOR-ul si cum se calculeaza

Indicele a ajuns, joi, la nivelul de 2,49%, cel mai mare din luna octombrie 2014, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, acesta a crescut la 2,58%.Premierul Viorica Dancila se intalneste joi cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat, pentru Ziare.com, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu.Momentan nu se cunoaste ora la care va avea loc reuniunea, pentru ca Biroul de Presa al Guvernului ne-a precizat ca nu detine aceasta informatie.Initial, intalnirea dintre cei doi a fost anuntata saptamana trecuta de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici."Joia viitoare va avea loc o intalnire intre doamna prim-ministru si domnul guvernator si echipa domniei sale. Va fi o discutie legata de ROBOR, dar si despre alte subiecte. Vom vedea care sunt argumentele BNR, astfel incat lucrurile sa se schimbe", a precizat Teodorovici.El a subliniat ca nici Ministerul de Finante si nici Guvernul nu sunt vinovati pentru cresterea fara incetare a ROBOR si a dat vina pe BNR."Stiti foarte bine ca nu e atributul ministerului nivelul ROBOR-ului in piata, este atributul Bancii Nationale", a declarat Teodorovici, intrebat ce pot face autoritatile in legatura cu indicele ROBOR care a crescut foarte mult in ultimul an.Indicele se calculeaza zilnic de catre BNR si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta dobanda medie cu care se imprumuta bancile intre ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).De interes este, in special, cel la 3 luni (ROBOR 3M). Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de 2 puncte procentuale la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5% si 14% la cele de nevoi personale fara garantii.Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel, ROBOR este componenta care variaza. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata. Si invers.. Astfel, la calcularea dobanzii se ia in considerare indicele de referinta ROBOR 3M in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior.