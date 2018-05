ROBOR-ul doboara record dupa record. Din pacate, romanii cu credite in lei au de suferit

Intalnire Dancila-Isarescu, pe tema ROBOR si inflatie

Ce este ROBOR-ul si cum se calculeaza

Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).In ceea ce priveste indicele ROBOR la 6 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la credite ipotecare, acesta a crescut la 2,58%.Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, joi, cu conducerea BNR, discutie care a avut loc in prezenta lui Liviu Dragnea, in biroul acestuia. Din partea Guvernului au mai participat si ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, precum si consilierul guvernamental Darius Valcov, cel prezentat de Liviu Dragnea drept unul dintre principalii autori ai programului de guvernare al PSD.Intalnirea dintre Dancila si Isarescu a fost anuntata inca de saptamana trecuta de ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care a precizat ca "va fi o discutie legata de ROBOR, dar si despre alte subiecte".La finalul intalnirii de joi seara, cel care a prezentat concluziile a fost liderul PSD, Liviu Dragnea El a vorbit insa doar despre cauzele cresterii inflatiei, aruncand vina pe "factori exogeni, din afara Guvernului sau BNR - gaze, energie, petrol, de exemplu" si a dat asigurari ca nu exista niciun indiciu ca Romania ar fi in prag de criza.Despre cresterea fara orpire a ROBOR-ului, Liviu Dragnea nu a mentionat nimic.Indicele se calculeaza zilnic de catre BNR si reprezinta media aritmetica a cotatiilor practicate de bancile din Romania. Cu alte cuvinte, ROBOR reprezinta dobanda medie cu care se imprumuta bancile intre ele, la diferite termene (1 zi, 3 luni, 6 luni, 12 luni).De interes este, in special, cel la 3 luni (ROBOR 3M). Dobanzile variabile la creditele in lei se formeaza in mare parte luand in calcul acest indicator (ROBOR 3M), la care se adauga o marja fixa de 2 puncte procentuale la creditele luate prin programul Prima Casa, intre 2 si 5 puncte procentuale la unele credite ipotecare si intre 5% si 14% la cele de nevoi personale fara garantii.Marja fixa e stabilita de fiecare banca si ramane neschimbata pe toata perioada contractului de credit. Astfel, ROBOR este componenta care variaza. Deci daca acest indice creste, atunci creste si rata. Si invers.. Astfel, la calcularea dobanzii se ia in considerare indicele de referinta ROBOR 3M in vigoare in ultima zi a trimestrului anterior.