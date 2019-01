Suciu: BNR este deschisa la dialog si la conlucrare cu toate institutiile in limitele mandatului si ale decentei interlocutorului

Cand s-a luat ca referinta ROBOR pentru credite

"BNR este deschisa la dialog si la conlucrare cu toate institutiile statului, in limitele mandatului sau definit de lege si ale decentei interlocutorului. DarDin pacate, asistam la acelasi, proferate in public din partea domnului senator Daniel Zamfir si a avocatului Gheorghe Piperea, care, potrivit domnului Zamfir, este autorul tuturor initiativelor legislative promovate de acesta in Parlament. Un dialog real este binevenit atunci cand cei implicati pot contribui cu clarificari, dar nu si atunci cand este deturnat pentru a", mentioneaza purtatorul de cuvant al bancii centrale intr-o declaratie transmisa, marti, presei.Potrivit sursei citate, senatorul Daniel Zamfir si avocatul Gheorghe Piperea au inceput din data de 13 ianuarie, la postul de televiziune Antena 3, unprin proferarea unor "acuzatii fara fundament, bazate pe neadevaruri si neintelegeri grave legate de implicarea BNR in pietele financiare interbancare"."Desi reprezentantii BNR au raspuns, subliniind prin interventii publice neclaritatile si neadevarurile exprimate, domnul senator a continuat sa propage acuzatiile respective, fara niciun amendament.In consecinta, sunt necesare: Piata financiara interbancara (monetara, valutara), infiintata in 1995, este un canal esential prin care se transmite politica monetara, atributul exclusiv al BNR, consacrat prin lege. Prin stabilirea ratei dobanzii de politica monetara, BNR defineste si culoarul de variatie a dobanzilor pe piata interbancara, in scopul indeplinirii obiectivului sau fundamental, asigurarea stabilitatii preturilor pe termen mediu. Ratele dobanzilor interbancare indeplinesc, in consecinta, un rol vital in configurarea politicii monetare", se spune in declaratie.Dan Suciu mentioneaza ca indicii de referinta ROBOR au fost stabiliti pentru transparentizarea si definirea tendintelor si a eficientei politicii monetare, precum si a corelatiilor vitale cu piata valutara.El sustine ca celedin aceasta piata (overnight, o zi, o saptamana, o luna, trei luni, sase luni, noua luni, 12 luni) sunt calculate intr-o platforma independenta pe baza cotatiilor afisate de catre bancile comerciale la scadentele respective. B"Toate asa-zisele probleme invocate de domnul senator Zamfir in legatura cu pretinse manipulari ale pietei sau trucari ale indicilor au fost transate clar si explicit prin comunicatul recent alsi comunicatulsau prin interventii ale BNR.In consecinta,, regulament care respecta toate standardele internationale, dupa cum confirma Asociatia Pietelor Financiare. Aceasta piata interbancara a contribuit, la randul sau, la obtinerea statutului de economie de piata functionala, conditie obligatorie pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana", spune Dan Suciu.El mentioneaza, in context, ca senatorul Daniel Zamfir se adreseaza gresit Bancii Nationale a Romaniei atunci cand incearca sa puna in discutie asa-zisele probleme in loc sa se adreseze direct celor care opereaza pe piata."Mai mult, abia prin OUG 50/2010 referinta ROBOR a fost preluata ca parte explicita si transparenta in structura ratelor la credite. A fost aleasa scadenta la 3 luni (care atunci era de 6,84%), pentru ca a fost considerata relevanta ca urmare a volatilitatii relativ reduse, a valorii de semnal si pentru a oferi suficienta predictibilitate in relatia dintre banci si debitori. Decizia alegerii acestei referinte nu a apartinut BNR. Daca domnul senator Daniel Zamfir crede ca nivelul ROBOR de 3% este impovarator (desi este la mai bine de jumatate din nivelul la care era cand a fost ales ca reper), poate propune o alta referinta, cu toate consecintele de rigoare", spune Dan Suciu.El mai precizeaza ca, dupa cum clarifica si comunicatul Asociatiei Pietelor Financiare, cifra invocata in public de senatorul Daniel Zamfir, cea a tranzactiilor din 17 ianuarie 2019 (de 1,56%), nu reprezinta altceva decat media tranzactiilor ROBID - ROBOR pe termen scurt, pentru o zi cu o lichiditate mare, dar care nu caracterizeaza tranzactiile pe durata mai lunga de timp (cum e ROBOR la 3 luni), in zilele cu lichiditate mica."De exemplu, pentru ziua de ieri, 21 ianuarie a.c., aceasta cifra este 2,39%, ceea ce subliniaza inca o data volatilitatea indicilor ROBOR pe termen scurt. Aceasta nu inseamna ca se anticipeaza o prognoza intr-un sens sau altul, variatiile de lichiditate fiind determinate pe termen scurt de operatiunile Ministerului de Finante (incasari de taxe si impozite sau plati de salarii si pensii), dupa cum guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat de nenumarate ori", se mai spune in documentul citat., a solicitat recent Bancii Nationale a Romaniei sa decida ca ROBOR sa se calculeze in functie de tranzactiile care se fac, sustinand ca indicele la care sunt calculate ratele romanilor cu credite in lei este "trucat" printr-o intelegere intre bancile comerciale cu "stiinta si implicarea" directa a BNR.El a anuntat, totodata, ca vor fi demarate, pe 29 ianuarie, audieri la Comisia Economica din Senat la care vor fi invitati guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, dar si alti factori implicati.