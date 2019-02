Un europarlamentar PSD anunta ca va sesiza CE privind manipularea ROBOR

Ziare.

De asemenea, Razvan Popa sustine ca va propune audierea doamnei Margrethe Vestager in Comisia de bugete a Parlamentului European, pe tema practicilor neconcurentiale din sistemul bancar, potrivit unui comunicat de presa al PSD."Informatiile care au aparut in Romania indica elemente de o mare gravitate. Daca acestea se confirma, atunci avem practic o intelegere neconcurentiala intre banci, care vine direct impotriva intreselor clientilor sistemului bancar.Inteleg ca si in Parlamentul Romaniei va avea loc o investigatie si este foarte bine, pentru ca tema este de maxima preocupare pentru cetateni. Nu este normal ca modul de calcul al ROBOR, care influenteaza nivelul ratelor, sa fie decis prin metode netransparente. Economia de piata trebuie sa insemne corectitudine si concurenta, nu intelegeri ascunse intre banci, in urma carora sa piarda simplul cetatean.Aceste informatii vor fi comunicate Comisarului european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, caruia i se va solicita in mod urgent o pozitie. De asemenea, voi propune audierea doamnei Vestager in Comisia de bugete a Parlamentului European, pentru a discuta in mod clar despre solutiile pe care Comisia Europeana le are in vedere pentru a stopa practicile anticoncurentiale din sistemul bancar", a afirmat Razvan Popa.Pe de alta parte, si presedintele PNL Ludovic Orban, a anuntat ca va trimite, saptamana viitoare, Comisiei Europene un material informativ despre OUG 114/2018 privind unele masuri fiscale, printre care introducerea "taxei pe lacomie" pentru banci.Totodata, biroul permanent al Senatului a aprobat, marti, solicitarea presedintelui Comisiei economice, Daniel Zamfir, pentru desfasurarea unei anchete parlamentare la Consiliul Concurentei cu privire la analizarea unui raport de investigatie referitor la manipularea ROBOR, a anuntat senatorul ALDE.Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a fost invitat la audiere in comisiile reunite buget-finante ale Parlamentului, joi de la ora 11.00, insa acesta nu va participa, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, precizand ca la acea ora e programata sedinta de politica monetara