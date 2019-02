Valcov spune, pentru Bloomberg, ca vrea sa elimine ROBOR-ul. Cum raspunde BNR

BNR il contrazice pe Valcov: Eliminarea ROBOR nu depinde de noi

Eliminarea ROBOR-ului nu depinde de BNR.

Guvernul a impus o taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%

"Taxa pe lacomie" nu a fost introdusa in bugetul pe 2019

Ziare.

com

Valcov spune ca astfel se va evita "taxa pe lacomie" impusa bancilor, masura prevazuta in ordonanta de urgenta 114 aprobata la finalul anului trecut de Guvern.Bloomberg comenteaza ca, dupa ce a ignorat criticile si a adoptat OUG, Valcov crede ca acum BNR poate rezolva problema taxei pe activele bancare "printr-o cale simpla"."Sper sa putem schimba radical modul in care se calculeaza ROBOR sau chiar sa il eliminam. Se va lua o decizie cu Banca Centrala, care poate modifica regulile interne ale dobanzilor de pe piata interbancara fara aprobarea Parlamentului", a declarat Valcov.El a mai precizat ca Guvernul nu este interesat de nivelul taxei sau de veniturile suplimentare generate de aceasta, iar scopul sau este de a reduce costurile de imprumut ale romanilor."Vrem ca toate costurile de imprumut pentru cetateni sa fie apropiate de cele ale celorlalti europeni, sa fie reduse la jumatate fata de nivelul actual", a conchis Darius Valcov.Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, il contrazice insa pe Darius Valcov, explicand ca nu Banca Nationala a Romaniei poate decide eliminarea ROBOR.El a declarat, pentru, ca ROBOR-ul este legat de credite prin lege, iar cat timp legea este in vigoare ea trebuie aplicata. Mai mult, spune el, doar Parlamentul poate schimba legea, si nu BNR.De ce? Pentru ca ROBOR-ul este legat de credite (caci asta este problema, si nu ROBOR-ul in general) prin lege. Iar BNR nu are initiativa legislativa, deci nu poate sa vina sa propuna schimbarea legii.Este lege. Legea, cat timp este in vigoare, nu poate sa nu fie aplicata. Iar ca sa fie schimbata, numai Parlamentul poate sa o faca", a precizat Adrian Vasilescu pentru Ziare.com.Amintim ca, la finalul anului trecut, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice.Printre masurile prevazute in OUG se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Taxa trebuie calculata de banci si platita trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, iar cheltuiala este deductibila la calcularea impozitului de profit. Guvernul nu a inclus insa in bugetul pe 2019, la categoria venituri estimate, taxa pe activele financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%, denumita si "taxa pe lacomie".Saptamana trecuta, deputatul Claudiu Nasui, membru in Comisia de Buget si Finante, declara pentru Ziare.com ca exista doua posibilitati pentru care Guvernul a prevazut in bugetul pe 2019 incasari zero din taxa pe activele bancare.Astfel, Executivul fie crede ca ROBOR va scadea sub 2%, cu toate ca i s-a tot explicat ca nu bancile decid nivelul si ca exista numerosi factori care il influenteaza, inclusiv politici, fie renunta la "taxa pe lacomie"."Sunt doua posibilitati: fie estimeaza ca ROBOR-ul va fi sub pragul minim pe care l-au pus in taxa aceea si atunci nu se va aplica, ceea ce mie mi se pare neplauzibil, fie se gandesc sa dea inapoi si sa renunte la ea", ne-a spus Nasui.In opinia sa, este mai plauzibila varianta a doua, si anume ca Guvernul sa renunte la taxa, iar decizia ar putea fi luata dupa ce statul a incercat de 7 ori sa se imprumute in luna ianuarie de la banci si nu a reusit din cauza dobanzilor foarte mari impuse de acestea.