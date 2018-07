Vicele BNR: ROBOR e acolo unde ar trebui sa fie. 60% dintre contractele de credit sunt afectate

Ziare.

com

"Creditul nu face parte directa din PIB, ci este o sursa de finantare a unor componente din PIB. Poate sa aiba o influenta indirecta. Din punct de vedere practic, ce s-a intamplat in ultimul an? A crescut creditul, chiar si cu aceasta crestere a ROBOR-ului, care este o evolutie, pana la un punct, normala, in sensul ca a fost o perioada in care acesta a fost decuplat de la rata dobanzii de politica monetara in jos.A fost un exces de lichiditate pe piata, iar acum acest exces de lichiditate s-a reglat si, adica mai sus de dobanda de politica monetara si mai jos de rata dobanzii Lombard, adica de rata dobanzii la care Banca Centrala imprumuta, daca este nevoie, bancile comerciale.In aceasta marja, ROBOR-ul poate varia. Poate au fost si asteptari ca noi vom creste rata dobanzii si poate au fost niste cresteri temporare in anticiparea deciziei noastre, poate a fost perioada de constituire a rezervei minime obligatorii... Insa este o evolutie normala intre aceste doua limite, dar", a explicat Voinea, joi, intr-o conferinta de specialitate.Oficialul BNR a punctat, totodata, ca evolutia indicelui ROBOR are influenta asupra a peste 60% dintre contractele de credit."In pofida acestei cresteri a ROBOR-ului, in ultimul an a crescut creditul in lei, si chiar as putea face o prognoza, ca in acest anIn acelasi timp, avem o usoara decelerare a economiei, deci este posibil ca anul acesta sa avem o crestere a raportului credit in PIB, dupa multi ani de scadere. Repet, este o tema care ne preocupa, nu spunem ca ignoram aceasta crestere a ROBOR de peste 200 de puncte de baza, in trei trimestre.", a mentionat viceguvernatorul BNR.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca pe piata interbancara, ajungand joi la 3,39% pe an , de la 3,34% pe an, cu o zi in urma, aceasta fiind cea mai ridicata rata din februarie 2014 pana in prezent.