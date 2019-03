Zamfir i-a scris lui Isarescu despre concluziile anchetei privind ROBOR: Sunt aranjamente intre banci, sub obladuirea BNR

"Ratele romanilor nu au fost calculate corect, trebuie sa se ia o masura urgenta"

"Senatul a mandatat Comisia Economica a Senatului sa desfasoare o ancheta privind modul in care a fost inchisa in 2013 o investigatie cu privire la eventuala manipulare a ROBOR. Dupa o luna de audieri, in urma declaratiilor celor care au fost prezenti, comisia a decis sa emita o concluzie preliminara. Am ajuns la concluzia ca ROBOR nu are nicio legatura cu realitatea.ROBOR nu este ceea ce ni se spunea ca trebuie sa fie, adica media dobanzilor la care se imprumuta bancile intre ele, s-a constatat ca nu este media tranzactiilor care se realizeaza pe piata, e pur si simplu un indice care rezulta din niste aranjamente intre bancile comerciale, sub obladuirea BNR", a declarat, joi dimineata, presedintele comisiei, senatorul ALDE Daniel Zamfir.El a precizat ca a decis sa trimita o scrisoare ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, si alta guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, prin care le cere transparentizarea completa a modului de calcul al ROBOR sau inlocuirea sa cu un alt indice."Comisia a decis sa trimita doua scrisori, una ministrului de Finante si alta guvernatorului BNR, prin care sa le ceara doua lucruri. Intrucat scopul initial pentru care ROBOR a fost introdus in formula de calcul a ratelor dobanzilor la creditele acordate in lei prin OUG 50/2010 a fost deturnat, solicitam transparentizarea completa a modului de calcul, astfel incat sa se elimine orice suspiciune de manipulare sau intelegere de tip cartelar, fie decuplarea indicelui ROBOR de la formula de calcul a ratelor si inlocuirea acestuia cu un indice care sa reflecte media tranzactiilor reale din piata si nu media cotatiilor", a subliniat Zamfir.Intrebat cum au fost afectate, concret, dobanzile la credite de acest presupus calcul gresit al ROBOR, Zamfir nu a dat un raspuns clar, precizand doar ca trebuie neaparat sa se renunte la calcularea ratelor in lei in functie de acest indice."Am decis sa emitem aceasta concluzie preliminara pentru ca ROBOR nu reflecta realitatea si trebuie urgent scos din ratele romanilor, pentru ca inca o luna sau doua in plus pentru romanii care au credite in lei inseamna o povara.Daca ROBOR nu reflecta realitatea si este rodul unor intelegeri, fiind unul fictiv, ratele sunt influentate, vom vedea care este influenta directa, dar va trebui sa se renunte la calcularea ratelor romanilor in functie de acest indice. Ratele romanilor nu au fost calculate corect, ca atare e necesar sa se ia o masura urgenta.E de datoria Guvernului si BNR", a spus presedintele Comisiei economice din Senat.El a precizat ca mai urmeaza o serie de audieri, iar abia apoi comisia va prezenta o concluzie finala a anchetei."Mai avem de audiat doua pesoane importante, sper sa inteleaga ca au obligatia sa vina: directorul Directiei de Supraveghere din Banca Nationala, Nicolae Cinteza, caruia nu i se permite sa vina, si l-am reinvitat si pe liderul grupurilor senatorilor PNL. Asteptam sa raspunda saptamana viitoare si vom trage apoi concluziile", a spus Zamfir.