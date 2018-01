BNR trage un semnal de alarma: Inflatia risca sa cresca semnificativ mai mult decat au prognozat

Ziare.

com

Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei "Membrii Consiliului au remarcat ca noile date si evaluari reconfirma perspectiva accelerarii inflatiei in lunile urmatoare, sub impactul presiunilor in crestere ale factorilor pe partea ofertei si ale celor fundamentali, suprapuse in primele luni din 2018 efectelor de baza inflationiste asociate reducerilor si eliminarilor de impozite indirecte si scaderilor de preturi administrate. S-a observat ca valorile anticipate a fi atinse de rata anuala a inflatiei pe orizontul scurt de timp sunt semnificativ mai inalte decat cele din prognoza pe termen mediu publicata in Raportul asupra inflatiei din noiembrie 2017", se arata in document.Dinamica preturilor carburantilor, a alimentelor si a produselor din tutun ar putea duce la cresterea inflatiei peste cotele prevazute initial."In aceste conditii, unii membri ai Consiliului au facut referire la caracterul tranzitoriu al puseului inflationist ce se va manifesta probabil in primele trimestre din 2018, data fiind previzibila epuizare spre finalul acestui an a efectelor multora din socurile inflationiste pe partea ofertei care il provoaca, reamintind ca prognoza pe termen mediu anticipeaza plasarea ratei anuale a inflatiei la 3,2% in decembrie 2018 si la 3,1% in luna septembrie 2019", informeaza BNR.Conform Bancii Centrale exista pericolul ca, pe fondul presiunilor in urcare ale cererii agregate excedentare, anticipata amplificare a impactului socurilor pe partea ofertei, implicand cresterea si mentinerea ratei anuale a inflatiei mult peste limita de sus a intervalului tintei stationare de-a lungul a cateva trimestre, sa impiedica anticiparea precisa a dinamicii ratei inflatiei pe termen mai lung.In acest context a fost evocata si relatia intre preturile interne si dinamica cursului de schimb.Preturile de consum au continuat sa creasca in luna decembrie din 2017, rata anuala a inflatiei urcand la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.Anterior, Banca Nationala a Romaniei a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza de inflatie pentru finalul anului 2017. Pentru finalul anului 2018, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,2%. In plus, pentru finalul celui de-al treilea semestru din 2019 se asteapta la o rata a inflatiei de 3,1%.