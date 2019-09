Cat de bine o duc romanii: 80% din gospodarii au dificultati in acoperirea cheltuielilor de zi cu zi

Ce cheltuieli sunt amanate, cand nu sunt bani suficienti pentru plata datoriilor

De cati bani ar fi nevoie pentru a acoperi cheltuielile curente

Pe de alta parte, pentru una din cinci gospodarii cheltuielile curente nu pun probleme deosebite, acestea fiind depasite destul de usor, usor sau chiar foarte usor.Printre tipurile de gospodarii care fac fata cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielilor curente se numara cele conduse de femei (47,4%) sau de persoane cu varsta de 65 ani si peste (44,7%), precum si gospodariile formate din doi adulti cu trei sau mai multi copii in intretinere (57,1%).De asemenea, se regasesc in aceasta situatie 59,9% dintre gospodariile al caror cap are statutul ocupational de somer si 52,6% dintre cele conduse de un agricultor.Totusi, in ceea ce priveste capacitatea achitarii la timp a unor cheltuieli curente importante (intretinerea locuintei, rate la imprumuturi, plata utilitatilor etc.) se poate constata ca mai putin de o treime din gospodarii (30,0%) au prezentat restante repetate, cauzate in principal de situatia financiara nesatisfacatoare.Dintre platile pentru care s-au inregistrat restante in cursul anului 2018, cele mai frecvente cazuri au fost la energia electrica (55,3% din gospodariile cu restante), intretinerea locuintei (50,1%) si abonamentul telefonic (41,7%) . Ponderi reduse s-au inregistrat la restantele pentru rate la imprumuturi (8,2%), explicabil prin specificul acestor tipuri de plati, care sanctioneaza mai sever nerespectarea termenelor de plata, precum si prin frecventa redusa a gospodariilor care au de restituit imprumuturi."Dupa statutul ocupational al capului gospodariei se observa ca gospodariile de someri (categorie de persoane active) se regasesc in situatia cea mai dificila, ponderea celor care nu si-au putut plati la timp sumele datorate fiind de 59,5%, proportie mai mare fata de celelalte categorii de gospodarii. Fenomenul restantelor este de asemenea mai raspandit in cazul gospodariilor cu copii si mai ales al celor cu doi adulti si 3 sau mai multi copii in intretinere (40,2%) sau respectiv in cazul gospodariilor cu un parinte singur cu cel putin un copil (30,9%) ", reiese din ancheta INS.Estimarea de catre gospodarii a nivelului minim al veniturilor care le-ar permite acoperirea cheltuielilor curente se afla in directa legatura cu gradul in care fac fata cheltuielilor impuse de viata de zi cu zi. Din acest punct de vedere, se observa existenta unor diferentieri generate de caracteristicile gospodariilor.Astfel, mai mult de un sfert din gospodarii considera ca pot efectua cheltuielile curente cu un venit banesc net lunar minim cuprins intre 1.001 lei si 2.000 lei, dar trei din cinci gospodarii au nevoie de cel putin 2.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor lunare. Mai mult de o treime din gospodarii considera ca venitul necesar acoperirii cheltuielilor curente ar trebui sa fie chiar mai mare de 3.000 lei lunar."Aprecierea sub aspect banesc a nevoilor gospodariilor demonstreaza clar diferentele mari intre conditiile de trai ale gospodariilor din cele doua medii de rezidenta, in special in zona grupelor extreme de venituri considerate necesare.Astfel, daca in mediul rural aproape 9% dintre gospodarii se incadreaza in primul interval de venituri (sume de pana la 1.000 lei), in mediul urban, aceasta grupa este considerata corespunzatoare intr-un procent de aproape 4% din gospodarii.Dintre gospodariile urbane, peste 75% declara ca ar avea nevoie pentru cheltuielile curente de sume care depasesc 2.000 lei lunar. Venituri de pana la 2.000 lei sunt considerate necesare acoperirii cheltuielilor curente mai frecvent de catre gospodariile conduse de femei, de cei din grupa de varsta de 65 de ani si peste, de cele cu statutul ocupational de agricultor, precum si de gospodariile care nu au in componenta copii dependenti", mai semnaleaza INS.