In contextul crizei generate de propagarea Covid-19, Akcenta propune solutii financiare pentru importatorii afectati

Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat catre activele "safe haven", investind in aur, bonduri de stat cu risc redus si asigurandu-si lichiditati in valute forte.Ca urmare, pe 24 februarie, la scurt timp dupa ce virusul a fost semnalat in Europa, uncia de aur a atins pretul de 1.304,50 de lire sterline, un maxim istoric absolut.La noi, in aceeasi perioada de timp, cursul leului a batut mai multe recorduri negative fata de euro, culminand cu 4,8127 in 28 februarie.Insa panica din randul antreprenorilor nu a atins gradul de isterie care afecteaza o parte a populatiei, iar asta e probabil singura veste buna din toata aceasta criza.Pentru ca vestile rele din economie se inmultesc de la o zi la alta.Sectoare intregi de activitate au fost lovite din plin de masurile exceptionale pe care au fost nevoite sa le ia statele pentru stoparea propagarii noii tulpini a virusului gripal. Cele mai afectate pana acum par sa fie transporturile, si nu doar cele aeriene, ci si cele maritime si terestre care deservesc calatori.Pornind de aici, prima "victima colaterala" a fost turismul. E clar deja ca anul 2020 va fi mult sub cel anterior la capitolul incasari, avand in vedere avalansa de anulare a rezervarilor din zone in care sezonul estival era mereu aglomerat.Nici transporturile de marfuri nu trec printr-o perioada profitabila. Inmultirea si prelungirea controalelor vamale pentru identificarea persoanelor ce trebuie tinute in carantina, ca si verificarea amanuntita a tuturor produselor cu potential de risc pentru sanatate au dus la activarea clauzei de forta majora din aproape toate contractele de import-export.Daca la toate acestea adaugam si faptul ca focarul de coronavirus se afla in China, principalul furnizor al economiei mondiale, avem deja in fata furtuna perfecta.Cu o lovitura de asemenea proportii data comertului transfrontalier, ne putem astepta la o scadere abrupta a productiei din aproape toate sectoarele, ceea ce va eroda puternic veniturile companiilor.Desigur, exista si castigatori de pe urma acestei situatii critice. E vorba de jucatorii care activeaza in domeniul pharma si de producatorii mastilor de protectie, care tind deja sa lanseze o noua moda.Insa castigul lor inseamna costuri aditionale pentru celelalte companii, nevoite sa se alinieze noilor prevederi legale care stipuleaza obligatia tuturor angajatorilor de a asigura echipamente de protectie pentru toti salariatii.In aceste conditii, cu marjele de profit serios amenintate, managerii au un spatiu de manevra extrem de mic, redus aproape exclusiv la taieri de costuri.De aceea, este de asteptat ca unele dintre primele masuri ale acestora sa vizeze protectia fata de cotatiile extreme ale valutelor si reducerea pe cat posibil a comisioanelor la plati si incasari externe.Iar acest lucru poate fi facut doar apeland la solutiile fintech, ca spre exemplu Akcenta, care ofera cursuri semnificativ mai bune decat ale bancilor la schimburile valutare si plati internationale efectuate in aceeasi zi si in cele mai avantajoase conditii.Cu peste 1.000 de companii in portofoliu in piata romaneasca, Akcenta este solutia preferata a importatorilor care cauta sa-si protejeze marginile comerciale.Avantajele tranzactiilor financiare realizate prin intermediul Akcenta sunt multiple si nu se rezuma doar la cursuri de schimb preferentiale sau comisioane reduse.Fiecare client poate beneficia de servicii financiare personalizate in functie de necesitatile afacerii sale, care includ instrumente de tip hedging, cu operatiuni swap si forward.Descoperiti solutiile financiare Akcenta pe www.akcenta.ro sau vorbiti direct cu un consultant la telefon 0312 296 650 sau pe email la adresa info@akcenta.ro.