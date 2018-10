Legea Pensiilor a fost modificata. Iata cum se va majora anual punctul de pensie

Ziare.

Surse din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS) au precizat care sunt principalele modificari care s-au facut la Legea Pensiilor - act normativ care a intrat in dezbatere publica in luna august.Astfel, in urma sedintei care a avut loc recent in cadrul CNT, reprezentantii MMJS si cei ai sindicatelor au convenit sa faca mai multe modificari.Una dintre acestea se refera lacarePotrivit surselor, propunerea a fost preluata astfel: "".O alta modificare se refera la comisionul de 0,5% pe care administratorii fondurilor de pensii trebuie sa-l achite catre Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) . Proiectul Legii Pensiilor prevedea, inca din forma pusa in dezbatere publica, ca din 2021, administratorii Pilonului II de pensii sa plateasca un comision de 0,5% catre Casa de Pensii."In conditiile in care Casa Nationala de Pensii face toata operatiunea de colectare a banilor, de transfer, absolut totul, este normal sa ia macar 0,5% din acest procent de transfer, care este de 2,5%. Atentie, nu vor fi afectate pensiile celor care sunt la Pilonul II, acesta se ia din comision", explica, in luna august, Olguta Vasilescu.Dupa dezbaterea publica, s-a solicitat sa se specifice clar in lege ca acest comision nu va fi suportat de salariat.asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare efectuata pentru fiecare fond de pensii administrat privat", se arata in modificarea proiectului.De asemenea, potrivit surselor, o alta modificare se refera la reducerea varstei de pensionare pentru cei care muncesc in conditii deosbite. Astfel,, iarO alta modificare prevede o majorare cu 25% a punctajelor lunare pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare ca nevazator.