Sponsorizarile in timpul pandemiei - cum le directionam eficient

Firmele pot recupera o parte din acest ajutor sub forma unei reduceri de la plata impozitului pe profit, in proportie de 20% din impozit (dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri).Este de retinut ca acest credit fiscal poate fi reportat pe o perioada de sapte ani daca nu poate fi folosit in intregime in anul curent sau daca societatea inregistreaza pierderi.Ce se schimba in aceasta perioada?Potrivit legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, atat persoanele juridice fara scop lucrativ, inclusiv organizatiile non-profit, cat si institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pot fi beneficiari ai sponsorizarilor.In contextul pandemiei, autoritatile publice au anuntat ca accepta sponsorizari din partea companiilor fie direct, prin institutiile publice, unitatile medicale (spitalele), dar si prin organizatia non-profit Crucea Rosie, care si-a pus la bataie toate resursele in combaterea acestui virus, prin sustinerea celor din prima linie si a pacientilor cu echipamentele necesare.Sponsorizarea trebuie sa aiba un scop bine definit.In vremea pandemiei, sponsorizarile se pot acorda in anumite scopuri, si anume: stiintific, pentru cercetare fundamentala si aplicata (de exemplu pentru descoperirea unui vaccin sau testarea unor tratamente medicamentoase), umanitar (hrana pentru spitale), medico-sanitar (aparatura, echipamente de protectie medicala, alte consumabile pentru protejarea sanatatii oamenilor), de asistenta si servicii sociale (de exemplu, punerea la dispozitie de masini pentru cumparaturi destinate persoanelor varstnice).De asemenea, ca regula generala, beneficiarul unei sponsorizari trebuie sa fie inregistrat in Registrul entitatilor/unitatilor de cult.In caz contrar, compania care acorda sponsorizarea nu beneficiaza de creditul fiscal prevazut de reglementarile in vigoare.Insa institutiile publice nu au obligatia inscrierii in acest registru, asadar firmele pot obtine creditul fiscal acordat pentru sponsorizare in aceste cazuri.Societatile trebuie sa se asigure ca exista un contract incheiat intre parti inainte de acordarea sponsorizarilor, contract care sa contina toate elementele prevazute de Legea Sponsorizarii (printre care amintim: obiectul, durata, valoarea si drepturile si obligatiile partilor).De asemenea, pentru sponsorizarile constand in bunuri materiale, acestea trebuie sa fie evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.Daca societatea a achizitionat bunurile care sunt acordate ca sponsorizare, aceasta nu colecteaza TVA daca valoarea sponsorizarii nu depaseste 3 la mie din cifra de afaceri calculata din perspectiva TVA, conform legii.De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca, in cazul in care sponsorizarea nu indeplineste conditiile substantiale si pe cele prevazute in Legea Sponsorizari si in Codul Fiscal, pentru sumele / bunurile acordate drept sponsorizare nu se poate beneficia de credit fiscal.Prin urmare, companiile pot contribui pe scara larga la combaterea COVID-19 prin sustinerea autoritatilor/institutiilor publice implicate in acest "razboi", beneficiind, totodata, de posibilitatea reducerii impozitului pe profit.Mai multe informatii si recomandari pentru companii legate de modul in care se pot pregati in contextul pandemiei de COVID-19 sunt disponibile in sectiunea dedicata de pe site-ul Deloitte Romania Pentru cele mai recente modificari legislative adoptate in contextul coronavirus, expertii Reff & Asociatii au creat si vor actualiza in permanenta o sectiune dedicata, disponibila aici