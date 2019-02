Finantele lanseaza trei emisiuni de titluri de stat pentru populatie

Ziare.

"Este important de stiut ca dobanzile nu sunt impozitate, este un instrument sigur de investitie pentru populatie. Sunt dobanzi atractve si vrem sa dam populatiei o alternativa fata de depozitele bancare, de a investi in aceste titluri de stat", a spus ministrul.Teodorovici a precizat ca anul trecut minsterul a atras doua miliarde lei in acest mod.Titlurile de stat Tezaur urmeaza sa fie emise luni, 4 februarie 2019, cu scadente la 2, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%.Conform unei postari pe Facebook a ministerului, titlurile de stat pot fi cumparate: intre 4 si 22 februarie 2019 de la unitatile Trezoreriei Statului, intre 4 si 21 februarie 2019 prin reteaua de oficii postale ale Postei Romane, din mediul urban, si pana in 20 februarie 2019 la cele din mediul rural.Sunt eligibile persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani la data efectuarii subscrierii. A fost eliminata plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice in cadrul acestor emisiuni.Investitorii au posibilitatea anularii subscrierilor deja efectuate prin depunerea, in perioada de subscriere, a unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile si nu mai pot fi anulate.Titlurile de stat care sunt lansate in data de 4 februarie 2019 sunt in forma dematerializata si au valoare nominala de 1 leu . Dobanda este anuala, platibila la termenele prevazute in prospectul de emisiune.In cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transfera mostenitorilor, care prezinta documentele legale care le atesta aceasta calitate.Emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua pe parcursul anului, precizeaza Finantele.