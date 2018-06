Ne imprumutam tot mai mult ca sa ne platim datoriile, dar si cheltuielile curente. In iunie, Finantele mai vor inca 3,635 miliarde de lei

Ziare.

Fata de luna mai, imprumuturile programate de MFP sunt mai mici cu 200 de milioane de lei.Conform prospectelor de emisiune, MFP are in program o licitatie, in data de 7 iunie, pentru certificate de trezorerie cu discont, in suma de 300 de milioane de lei, pe o perioada de 182 de zile. In mai, MFP a organizat o licitatie pentru certificate de trezorerie cu discont, in valoare de 500 de milioane de lei, dar a imprumutat de la banci doar 185,2 milioane de lei, pentru o perioada de 12 luni, la un randament mediu de 2,89% pe an.Cele sapte licitatii de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 2,9 miliarde de lei, vor fi urmate a doua zi de o sesiune suplimentara de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni., reprezentand emisiuni de titluri de stat pe piata interna.cu o structura a maturitatilor de circa 30%/70%, prin emiterea de certificate de trezorerie cu discont pe termene scurte, de pana la un an inclusiv, obligatiuni de stat de tip benchmark pe termene medii si lungi, precum si titluri de stat pentru populatie prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul programului TEZAUR, cu un volum estimat de pana la 8% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piata interna, reprezentand aproximativ patru miliarde de lei.