Romanii au cumparat titluri de stat Centenar de peste 786 de milioane de lei

Ziare.

com

"Ieri, 6 iulie 2018, s-a incheiat prima emisiune de titluri de stat lansata de Ministerul Finantelor Publice in cadrul Programului Tezaur - editia Centenar, cu valoare de 1 leu dobanda de 5% si scadenta la cinci ani, destinate exclusiv populatiei. Titlurile de stat au fost achizitionate prin unitatile operative ale Trezoreriei Statului, precum si prin reteaua de oficii postale ale Companiei Nationale Posta Romana, situatia subscrierii fiind urmatoarea: prin trezorerii: 644.269.745 lei (numar de investitori 14.756); prin Posta Romana: 141.955.889 lei (numar de investitori 4.946) ", se arata intr-un comunicat al MFP.Astfel, volumul total de subscriere atins, la data de 6 iulie 2018, este de 786.225.634 lei.In perioada 15 iunie - 6 iulie 2018 titlurile au putut fi cumparate de catre persoanele fizice rezidente care au implinit varsta de 18 ani la data efectuarii subscrierii, iar veniturile obtinute sunt neimpozabile."Avand in vedere interesul crescut al populatiei fata de aceasta metoda de economisire, emiterea titlurilor de stat pentru populatie va continua si pe viitor, posibil si cu alte maturitati, pana la epuizarea plafonului anual stabilit pentru anul 2018 la un nivel indicativ de 4 miliarde lei", se mentioneaza in comunicat.Ministerul Finantelor Publice are in vedere in 2018 emiterea unui volum de titluri de stat pe piata interna in suma de 48 - 50 de miliarde de lei, cu o structura a maturitatilor de circa 30%/70%, prin emiterea de certificate de trezorerie cu discont pe termene scurte, de pana la un an inclusiv, obligatiuni de stat de tip benchmark pe termene medii si lungi, precum si titluri de stat pentru populatie prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul programului Tezaur cu un volum estimat de pana la 8% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piata interna, reprezentand aproximativ patru miliarde de lei.