Consiliul Concurentei arata dezinformarea lui Zamfir: Nu am descoperit dovezi privind o posibila intelegere intre banci

Senatorul ALDE a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia Economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Daniel Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR.Zamfir a vorbit despre un raport al unei investigatii incepute 2008 si incheiate in 2011, care nu a fost finalizat cu nicio rezolutie."Investigatia a inceput in 2008 si s-a terminat in 2011, insa s-a terminat cu nicio rezolutie. Nu a fost tras nimeni la raspunde si nici nu a fost clasata din lipsa de probe. Trebuia sa existe un ordin al presedintelui de inchidere a acestei investigatii, sa stim ca nu este nimic acolo. Pur si simplu, a fost musamalizata si tinuta la dosar.Daca aceste documente fac obiectul cercetarii altor institutii ale statului, e perspectiva lor. Eu fac acest demers doar din perspectiva interesului public. Poate gasi aceste documente la Consiliul Concurentei sau la Comisia Economica, le pot prezenta oricand", a sustinut duminica Daniel Zamfir.Consiliul Concurenttei spune ca investigatia privind comportamentul bancilor, din perioada octombrie - noiembrie 2008, pe fondul disfunctionalitatilor inregistrate de piata monetara (apogeul crizei financiare internationale), a fost finalizata in 2013, cu respectarea procedurilor legale.In cadrul investigatiei nu au fost descoperite dovezi privind o posibila intelegere intre banci, iar concluziile raportului au fost aprobate de plenul autoritatii de concurenta.Ordinul a fost publicat pe pagina web a institutiei - aici Pe parcursul investigattiei, autoritatea de concurentta a aplicat doua sanctiuni procedurale bancilor BRD - Groupe Societe Generale SA (19 milioane lei) si Raiffeisen Bank SA (14 milioane lei) pentru refuzul de a se supune inspectiei inopinate si, respectiv, pentru furnizarea de informatii inexacte.Cele doua sanctiuni au fost confirmate de instanta.Actiunile derulate de reglementator, Banca Nationala a Romaniei, din acea perioada nu aveau legatura cu obiectul investigatiei derulate de Consiliul Concurentei, precizeaza institutia. "Reamintim ca doar in anul 2010 a fost modificata legislatia, preluandu-se prevederile europene prin care se impune obligatia folosirii ROBOR ca referinta pentru stabilirea dobanzilor.", incheie autoritatea pentru concurenta.