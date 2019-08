Seful CEC Bank si-a dat demisia

Ziare.

Mitrache si-a depus demisia vinerea trecuta si urmeaza sa plece de la sefia CEC Bank incepand de luni, potrivit Bursa.ro Sursa citata noteaza ca Mitrache a fost "fortat" sa plece de la conducerea bancii, insa alte publicatii relateaza ca a renuntat la pozitie din motive familiale.Astfel, Bogdan Neacsu, prim-vicepresedinte si membru in Consiliul de Administratie (CA) al bancii, va prelua functia ca interimar."Laurentiu Mitrache nu a dorit sa semneze unele restructurari de credite acordate sub forma de refinantari ale unor imprumuturi facute la alte banci. De asemenea, DG Competition a cerut lamuriri referitoare la portofoliul de credite neperformante si la majorarea capitalului bancii.In acest context, domnul Mitrache a fost pus in situatia sa demisioneze. Mai mult decat atat, BNR ar intentiona sa il aduca inapoi la conducerea bancii pe Radu Gratian Ghetea", conform unor surse citate de Bursa.ro.Reprezentantii bancii au declarat pentru Agerpres ca Mitrache pleaca de la conducerea CEC Bank din motive personale."CEC Bank confirma incetarea mandatului domnului Laurentiu Gabriel Mitrache, director general - presedinte al Comitetului de Directie al Bancii.. Atributiile vor fi preluate de catre domnul Bogdan Constantin Neacsu, in prezent director - prim-vicepresedinte al Comitetului de Directie al Bancii, dupa finalizarea demersurilor de autorizare la Banca Nationala a Romaniei".Amintim ca, in septembrie 2017, Guvernul l-a schimbat pe Radu Ghetea de la conducerea CEC , dupa 10 ani in functie.