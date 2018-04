Citu: Romanii din diaspora vor fi obligati sa justifice sumele de peste 1.000 de euro trimise in tara

Ziare.

"In acest moment, la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor exista un proiect de lege care te afecteaza direct pe tine. De acum incolo, daca trimiti bani in Romania, orice suma peste 1.000 de euro trebuie justificata cu documente, de tine sau de cei care primesc bani. In caz contrar, Liviu Dragnea , gasca lui din Teleorman si institutiile pe care le patroneaza iti vor confisca acesti bani. Sfatul meu este sa fii foarte atent ce faci de acum incolo, cum trimiti bani in tara sau daca mai trimiti bani in tara. Si ai grija, anunta-i si pe cei de acasa si anunta toti romanii, ca sa stie si ei ce li se pregateste in tara", a anuntat Florin Citu, intr-o postare, sambata, pe Facebook Proiectul de lege din 31 ianuarie publicat pe site-ul ONPCSB, care poate fi consultat aici , prevede, la capitolul III - Obligatii de raportare, Sectiunea 2 - Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune, art. 7 (5), urmatoarele: "Pentru activitatea de remitere de bani, entitatile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 1.000 euro".De asemenea, este prevazuta si o perioada de maximum trei zile lucratoare de la momentul in care persoanele fizice au efectuat tranzactia, in care acestea sa raporteze informatii la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor."Art.7 (7) Raportul pentru tranzactiile prevazute la alin. (1), (3) si (5) se transmite Oficiului in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei, iar raportul prevazut la alin. (6) se transmite Oficiului in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul depunerii declaratiei conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la iesirea din Uniune, detinute de acestea la intrarea sau iesirea din Uniune, conform unei metodologii aprobata prin ordin al presedintelui Oficiului", se arata in proiect.La capitolul IV - Masuri de cunoastere a clientelei, art. 10 (2) se arata: "Entitatile raportoare prevazute la art. 5 alin. (1) (fundatiile si asociatiile, federatiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial) sunt obligate sa cunoasca identitatea entitatilor de la care primesc fonduri in cuantum mai mare decat echivalentul in lei a 1.000 de euro".Proiectul de lege prevede si sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi intre 25.000 si 150.000 lei."Capitolul X - Raspunderi si sanctiuni, art. 43 - (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala, administrativa sau penala. (2) Pentru persoanele fizice, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), d) si f) se sanctioneaza cu avertisment sau amenda de la 25.000 lei la 150.000 lei".