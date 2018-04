Grupul german Phoenix cumpara Help Net si Farmexim, tranzactie de peste 100 milioane de euro

Ziare.

Atat Help Net, cat si Farmexim sunt controlate de omul de afaceri Ovidiu Buluc, potrivit Profit.ro. Phoenix, una dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume, a semnat acordul de cumparare, iar acum tranzactia trebuie aprobata de Consiliul Concurentei.Grupul german a fost infiintat in 1994 si are sediul in Mannheim, avand afaceri anuale de peste 20 de miliarde de euro. Phoenix este prezent in 26 de tari cu 34.000 de angajati, operand peste 2.000 de farmacii, sub brandurile BENU, Apotel 1 si Rowlands Pharmacy.Managementul actual al celor doua companii va continua sa lucreze alaturi de noul proprietar, mai scrie Profit.ro.Help Net se numara in primele 5 lanturi farmaceutice de la noi din tara, avand o retea de peste 220 de farmacii si aproape 1.600 de angajati si 2,5 milioane de clienti. Concurenti principali ii sunt A&D Pharma, Catena, Sensiblu, Dona si Ropharma.Farmexim a fost fondata in 1990 si a fost prima companie privata de import si distributie a produselor farmaceutice din Romania.In 2016, compania avea circa 800 de angajati si afaceri de 1,85 miliarde de lei, profitul net fiind de 19 milioane de lei. Farmexim este furnizor pentru aproximativ 3.900 de clienti, in principal spitale si farmacii.