Investiti pe bursa de valori americana cu Dow Jones

Ce este indicele Dow Jones ? Indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA) (aceasta este denumirea sa completa), de asemenea, cunoscut sub numele de Dow, este un indice bursier, compus din 30 cele mai mari actiuni tranzactionate pe bursa americana. Dow Jones 30 este al doilea cel mai vechi indice bursier din lume, lansat in 1896 de Charles Dow si Edward Jones. Prima sa versiune cuprindea doar actiunile din domeniul industrial si feroviar, apoi indicele de referinta bursier s-a deschis treptat catre alte sectoare ale economiei.Astazi, companiile incluse in indicele Dow 30 ar trebui sa reprezinte toate sectoarele economiei si sunt o varietate de actiuni ale producatorilor industriali, ale companiilor de utilitati publice, companii de servicii financiare, divertisment si tehnologie. Acesta este unul dintre cei mai populari indici bursieri printre traderi, alaturi de S&P500 sau DAX30.De ce sa investiti pe Dow? Indicele DJIA30, care are in componenta cele mai importante companii ale economiei americane ramane atractiv pentru cei care doresc sa se concentreze pe cele mai valoroase companii din SUA si la nivel mondial. Datorita popularitatii si importantei sale pe piata bursiera, indicele Dow Jones va urma aproape intotdeauna tendintele majore de pe piata de capital. Acest lucru faciliteaza identificarea tendintelor si investitiilor in baza factorilor fundamentali sau a sentimentului pietei.De asemenea, ofera o lichiditate foarte buna pentru traderii pe termen scurt, care beneficiaza de conditii favorabile de tranzactionare pe Dow. Aceasta lichiditate abundenta permite si costuri relativ scazute ale tranzactiilor (spread-uri) pe CFD-urile cu suport Dow Jones.O alta consecinta a popularitatii sale in randul traderilor este ca indicele raspunde destul de bine la analizele tehnice. Investitorii care folosesc aceasta metoda de analiza vor gasi adesea indicatori sau elemente grafice, la care Dow Jones raspunde, in general, in mod favorabil. Cele mai utilizate medii mobile, suporturi si rezistente majore, precum si liniile de trend vor oferi de multe ori oportunitati si semnale de tranzactionare destul de fiabile. Deci, exista numeroase motive pentru a investi intr-un astfel de activ important si activ cum este Dow 30. Sa vedem acum cum puteti incepe sa investiti in Dow Jones 30.Avantajul Dow Jones 30 este ca puteti sa il tranzactionati exact ca de pe Forex, marfuri, sau orice alt indice bursier. Prin urmare, toate instrumentele de tranzactionare si de investitii si strategiile obisnuite de analiza raman valabile pentru Dow. Pentru a incepe tranzactionarea pe Dow, trebuie doar sa va alegeti un broker. Intr-adevar, aproape toti brokerii online ofera posibilitatea de a tranzactiona pe Dow Jones CFD.Inainte de a investi banii proprii, luati in considerare initial deschiderea unui cont de tranzactionare demo pentru a practica si a invata cum sa tranzactionati, dar mai ales ca sa invatati elementele de baza ale pietelor financiare. Nu neglijati cursurile de instruire in tranzactionare, care va vor permite sa intelegeti modul de functionare a bursei de valori, cum sa tranzactionati cu un risc mai mic si cum sa evitati pierderile. Apoi incepeti sa tranzactionati cu prudenta Dow Jones si alte active financiare pe bursa de valori. Se recomanda insistent sa incepeti cu pozitii de tranzactionare mici, sa castigati experienta si incredere. Odata ce aveti experienta necesara, puteti investi in Dow Jones si puteti incepe sa faceti bani frumosi pe bursa.