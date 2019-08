Notiuni de baza si vocabular pe piata Forex

Ziare.

Ceea ce este cel mai important, insa, este sa invete. Conform celor de la redaktionstest.net, activitatea de tranzactionare presupune o informare constanta si foarte multe cunostinte din domeniul financiar.Presupunand ca bugetul este bine stabilit, planul este bine pus la punct, iar investitiile se fac pe platforme precum CMC Markets , urmatorul pas este sa se insuseasca urmatoarele expresii si urmatorii termeni:1. Efectul de levier. Este solutia prin care un investitor poate sa aiba expunere mare pe piata, fara a investi foarte multi bani. De regula, efectul de levier este exprimat in procente sau in cifre care arata paritatea (5 % sau 10:1)Practic, daca levierul este de 20% sau 5:1, iar o actiune costa 1 dolar, investitorul poate sa cumpere actiunea cu doar 20 de centi, iar in cazul cresterii sa aiba un castig la fel de mare precum cel avut daca ar cumpara actiunea intreaga. Evident, o astfel de investitie aduce si riscuri mai mari, existand mereu nesansa de a pierde de 5 ori mai multi bani decat in mod normal.Efectul de levier reprezinta, insa, una dintre cele mai bune metode de investitie pentru cei care doresc sa castige sume mari de bani intr-un timp scurt.2. Pips. Este acronimul de la "Puncte in procente" si se refera la cea mai mica modificare de pret pe care o are o piata. Mai exact, daca pretul unui dolar este de 4,0253 lei si creste la 4,0254 lei, se considera ca a crescut cu un pip.3. Spread. Este diferenta dintre pretul de cumparare de pe piata si pretul de vanzare. Cu cat valoarea spread-ului este mai mica, cu atat costul unei tranzactii va fi mai mic. Atunci cand se plaseaza un ordin pe piata valutara, modificarea spread-ului este cel care poate genera profit sau pierdere.4. Stop Loss. Una dintre cheile succesului pe piata Forex este oprirea investitiilor la timp. Stop Loss este un instrument prin care se inchide automat o tranzactie, in momentul in care aceasta ajunge sa nu mai fie profitabila.5. Take Profit. Este cel mai important termen, deoarece defineste profitul pe care un trader il poate valorifica. Practic, prin folosirea instrumentului Take Profit, oricine poate sa stabileasca o valoare convenabila la care sa opreasca investitia, iar platforma o va opri atunci cand aceasta va fi atinsa.Sunt foarte multi termeni pe piata Forex care trebuie sa fie insusiti. Unul dintre secretele succesului este, fara doar si poate, invatarea tuturor termenilor si intelegerea lor in cel mai mic detaliu. Daca un trader incepator ajunge sa ii cunoasca, sansele lui de succes cresc in mod considerabil.Sursa: SeoPower.ro