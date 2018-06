Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

Ziare.

Transpunerea Directivei Europene 2015/849 nu va insemna, in niciun caz, ca romanilor din strainatate li se vor confisca banii trimisi in tara, prin servicii de transfer rapid, daca provenienta sumelor nu poate fi dovedita."Au aparut aceste zvonuri fara sa existe macar o mentiune cu privire la asa ceva in proiectul de lege intocmit pentru transpunerea directivei europene. Niciodata nu s-a pus problema ca romanii sa fie nevoiti sa justifice provenienta fiecarei sume pe care o trimit in tara. De fapt, nici nu exista modalitatea ca asa ceva sa se intample.La operatorul de transfer rapid, detinatorul sumei completeaza un formular, fara a fi nevoit sa justifice provenienta banilor. Operatorul de transfer nu sta sa ceara detalii si nu stabileste daca o tranzactie are sau nu un caracter suspect. Nici zvonul potrivit carora s-ar impozita altfel sumele care depasesc 2.000 euro nu este adevarat", a declarat presedintele ONPCSB, Daniel Marius-Staicu, intr-o intalnire cu presa.Intrebat de jurnalisti daca romanilor din diaspora li se vor confisca banii obtinuti din munca la negru pe care ii trimit acasa, Daniel Marius-Staicu a negat."Nu vizam acea zona. Desigur, munca la negru are un caracter ilicit, pe parte administrativa, insa. De regula, e sarcina fiecarui stat membru sa descurajeze astfel de practici, pe teritoriul sau.Din punctul nostru de vedere, pentru romanii care trimit bani acasa din strainatate nu se va schimba nimic in rau, din niciun punct de vedere, prin adoptarea proiectului de lege al carui scop este implementarea Directivei 2015/849", a mai spus Daniel Marius-Staicu.Potrivit acestuia, in urma unei analize realizate la nivel european, s-a dovedit ca transferul rapid de bani e un instrument cu risc atunci cand vine vorba despre spalarea de bani si finantarea terorismului.Totusi, in tara noastra, suspiciuni privind comiterea de astfel de acte sunt inca putine. Mai exact, a informat Daniel Marius-Staicu, din cele peste 12.000 de tranzactii raportate la ONPCSB in 2017, doar 42 au justificat sesizarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si inceperea unor investigatii de natura penala privind spalarea banilor.Reamintim ca Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europene 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.Mai exact, in loc sa dea o ordonanta de urgenta si sa rezolve problema repede, a ales sa dea o lege, care trebuie sa treaca prin Parlament intr-un timp mai indelungat.In urma cu putin timp, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustinea ca nu ne putem conforma la niste cerinte doar pentru ca ne cere cineva si ca trebuie sa vedem ce state membre au mai implementat directiva si cum.Din pacate, cat timp Guvernul a incercat sa afle cine si cum a procedat, Romania a ramas singura tara din UE care n-a implementat directiva. Iar asta inseamna ca - daca n-o va face cat de curand - adica daca nu va trece legea de implementare pana la finele lunii - riscam amenzi usturatoare de la UE.Potrivit informatiilorin afara unei amenzi unice de 1,8 milioane de euro, Romaniei i se pot impune inclusiv penalitati cuprinse intre 2.289 euro si 137.340 euro pe ziua de intariziere pana la transpunerea completa a Directivei 2015/849.