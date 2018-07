Tranzactie uriasa in Europa: A fost creat al doilea cel mai mare producator de otel

Ziare.

In conditiile in care Thyssenkrupp este al treilea mare producator de otel din Europa, dupa ArcelorMittal si Tata Steel, acordul va crea al doilea mare producator de otel din Europa. Sediul societatii mixte, care se va numi Thyssenkrupp Tata Steel, va fi in Olanda si va avea unitati de productie in Germania, Marea Britanie si Olanda. Tranzactia va necesita aprobarea UE.In septembrie 2017, ThyssenKrupp AG si Tata Steel au semnat un Memorandum de intelegere (MoU) ce prevede combinarea operatiunilor europene din domeniul otelului intr-o societate mixta. Acest proces va duce la reduceri anuale de costuri cuprinse intre 400 si 600 de milioane de euro (480 - 720 de milioane de dolari), iar in societatea mixta se va renunta la aproximativ 4.000 de angajati, aproximativ 8% din forta de munca, a informat grupul german Thyssenkrupp. Forta de munca a entitatii combinate este evaluata la 48.000 de salariati iar vanzarile la aproximativ 17 miliarde de euro (19,9 miliarde de dolari).Acordul final vine dupa luni de negocieri intense, ambele companii sperand sa rezolve astfel provocarile cu are se confrunta volatila industrie a otelului, inclusiv problema supracapacitatilor de productie.Este cea mai mare tranzactie din industria europeana a otelului din 2006, cand Arcelor a fost preluat de Mittal."Societatea mixta nu numai ca va rezolva provocarile din sectorul otelului din Europa ci va fi singura solutie pentru a crea valoare adaugata semnificativa, de aproximativ cinci miliarde de euro, pentru Thyssenkrupp si Tata Steel, datorita reducerilor comune de costuri care nu ar fi putut fi realizate fara combinarea operatiunilor", a afirmat directorul general al Thyssenkrupp, Heinrich Hiesinger.Acordul vine dupa ce, la inceputul acestei luni, administratia Trump a introdus tarife vamale suplimentare in valoare de 25% pentru importurile de otel si de 10% pentru importurile de aluminiu. Dupa ce initial a beneficiat de o scutire temporara, Uniunea Europeana a vazut cum aceste tarife vamale se aplica si pentru otelul si aluminiul sau, incepand de la 1 iunie 2018. Statele Unite reprezinta cea mai mare piata pentru producatorii de otel din Europa iar tarifele anuntate de Trump ar putea forta piata locala sa absoarba o cantitate mai mare de otel.Din mai, cand a fost anuntata intentia administratiei Trump de a introduce tarife vamale, actiunile producatorilor europeni de otel ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Salzgitter si Voestalpine au inregistrat pierderi de 8 - 17%.In urma tranzactiei, Thyssenkrupp se asteapta la economii anuale de 400-500 de milioane de euro, in urma optimizarii capitalului circulant.Grupul ThyssenKrupp este prezent si in Romania prin toate cele cinci divizii ale sale, respectiv metalurgie, auto, ascensoare, bunuri industriale si servicii.ArcelorMittal este cea mai mare companie siderurgica si miniera din lume, prezenta in peste 60 de tari, in 19 dintre acestea avand unitati proprii de productie. In Romania, ArcelorMittal detine unitati de productie la Galati, Iasi, Roman si Hunedoara.