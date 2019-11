Tranzactie de 26 de miliarde de dolari pe piata de brokeraj

Ziare.

com

Achizitia va transforma industria brokerajului destinata persoanelor fizice, creand o companie cu active de 5.000 de miliarde de dolari, ceea ce va exercita presiuni asupra companiilor concurente mai mici sa se consolideze.Afacerile de brokeraj cu discount sunt presate de aparitia unor startup-uri care castiga cota de piata prin eliminarea comisioanelor pentru tranzactiile cu actiuni.Luna trecuta, Schwab a devenit prin companie de brokeraj importanta care a eliminat comisioanele, masura urmata de alte companii, intre care Fidelity Investments, E*Trade Financial si TD Ameritrade."Intr-o lume cu comisioane redusa sau fara comisioane... presiunile vor fi asupra altor companii, pentru a incerca sa tina pasul sau sa se extinda la randul lor", a declarat un economist al Bankrate.com, Mark Hamrick.Acordul va oferi Schwab un avantaj in razboiul preturilor, dar analisti si experti antitrust afirma ca fuziunea va fi analizata atent de autoritatile de reglementare, chiar daca ar putea fi aprobata."Industria de profil va continua sa aiba jucatori mari si nu credem ca acest lucru va deturna un acord", a spus Stephen Biggar, director pentru cercetarea institutiilor financiare la firma Argus Research.Tranzactia ar urma sa fie finalizata in a doua jumatate a anului 2020.