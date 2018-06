Un spital din Europa trateaza mai nou dependenta de bitcoin

Ziare.

Spitalul Castle Craig a anuntat recent ca a lansat un program de reabilitare pentru persoanele dependente de tranzactionarea de monede virtuale, relateaza Independent Potrivit expertilor, tranzactionarea de active digitale ca bitcoin sau Ether a devenit o dependenta comportamentala, asemenea jocurilor de noroc online, existand utilizatori care verifica minut cu minut fluctuatiile preturilor. Factorul declansator este volatilitatea pretului monedei, care genereaza o stare de euforie atunci cand este cumparata sau tranzactionata."Acest lucru poate fi incitant, insa creeaza in acelasi timp dependenta, care, la fel ca dependenta de jocuri de noroc poate fi dezastruoasa pe plan financiar ", spun cei de la Castle Craig.In intreaga lume, exista aproximativ 13 milioane de oameni care fac astfel de tranzactii Potrivit lui Mark Griffiths, profesor de dependenta comportamentala la Universitatea Nottingham Trent, este vorba de "un subtip al dependentei de speculatii bursiere".Chris Burn, terapeut pentru dependenta de jocuri de noroc, mentioneaza ca jucatorul-problema este atras de "riscul ridicat, de piata fluctuanta a monedelor virtuale"."Ofera euforie si o evadare din realitate. Bitcoin, de exemplu, a fost tranzactionata intens si s-au inregistrat castiguri si pierderi uriase. O situatie de, bula' clasica", sustine Burn.Printre cei care ii vor trata pe pacienti de dependenta de monede virtuale se afla Tony Martin, un fost dependent de droguri si de jocuri de noroc."Vad tranzactionarea monedelor virtuale ca o forma prin care oamenii vor sa scape de ei insisi, intr-o alta lume, pentru ca nu le place cea in care traiesc", spune Martin.Moneda bitcoin a cunoscut un declin accentuat in ultima perioada, inregistrand pierderi de peste 60% de la apogeul atins in decembrie 2017. Incepand cu 7 ianuarie, valoarea combinata a monedelor virtuale a scazut cu 500 de miliarde de dolari, conform MarketWatch Potrivit initatorilor programului de reabilitare din cadrul spitalului scotian, dependenta este mai des intalnita printre barbatii tineri si printre persoanele care lucreaza in cazinouri si la case de pariuri.