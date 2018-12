Michelle Obama, cea mai admirata femeie de americani. A detronat-o pe Hillary Clinton dupa 17 ani

Ziare.

Fostul presedinte Barack Obama ramane, pentru al 11-lea an consecutiv, barbatul cel mai admirat de concetatenii sai. In fata presedintelui Donald Trump, aflat pe pozitia a doua pentru al patrulea an la rand, arata AFP.Michelle Obama, care in prezent efectueaza un turneu mondial de promovare a cartii sale de memorii din noiembrie, a primit 15% din voturi. Ea o devanseaza astfel pe prezentatoarea TV si femeia de afaceri Oprah Winfrey (5%) si, ex aequo cu 4%, pe Hillary Clinton si actuala prima doamna Melania Trump.Hillary Clinton s-a mentinut in fruntea acestui clasament de 22 de ori, consecutiv de 17 ori in ultimii ani.La categoria masculina, Barack Obama a obtinut 19% din voturi, in fata lui Donald Trump (13%) si, ex aequo cu 2%, fostul presedinte George W. Bush si papa Francisc.Acest sondaj este realizat de Gallup in fiecare an din 1946, cu exceptia anului 1976.Pentru sondajul din 2018, au fost consultati 1.025 de americani in perioada 3-12 decembrie.Citeste si Michelle Obama, o Prima Doamna altfel: Momente memorabile cu sotia lui Obama (Video)