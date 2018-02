Michelle Obama dezvaluie, in sfarsit, ce cadou a primit de la Melania Trump in ziua investirii (Video)

Ziare.

com

"Era o rama foarte draguta", i-a spus Michelle lui Ellen DeGeneres, in cadrul emisiunii "The Ellen DeGeneres Show".In urma cu un an, pe 21 ianuarie, Melania si Donald Trump ajungeau la Casa Alba, moment in care cei doi i-au oferit atunci Primei Doamne Michelle Obama un cadou.Momentul a fost unul destul de stanjenitor, pentru ca Michelle nu stia ce sa faca cu acea cutie, noteaza ABC News "Exista acest protocol. E ca un fel de vizita de stat, deci ti se spune 'o sa faci asta' sau 'o sa stai acolo'. Dar nu mi s-a spus ca o sa primesc un cadou, asa ca ma gandeam: 'ok, unde... ce trebuie sa fac cu cadoul?", a spus Michelle in cadrul emisiunii.In timp ce publicul din platou radea, Obama a adaugat ca "toata lumea plecase ca sa putem face poze si nimeni nu venea sa ia cutia".In acel moment, fostul presedinte Barack Obama a salvat situatia."Ma tot gandeam daca facem poza, iar in acel moment sotul meu a salvat situatia. A luat cutia si a dus-o in interior. Toata lumea plecase - nu era nimeni din staff, nici o persoana. Am ramas blocata", a mai povestit fosta Prima Doamna.