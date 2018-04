Michelle Obama il compara pe Trump cu parintele rau, care ii permite copilului sa manance multe bomboane si sa se culce tarziu

Ziare.

com

In timpul unei conferinte, ea a spus ca actualul sef al SUA este ca un parinte iresponsabil care ii permite copilului sa manance bomboane si sa se culce foarte tarziu, arata Daily Mail Michelle Obama, mama a doi copii, a precizat ca, in schimb, mandatul sotului sau, Barack, a fost ca parintele bun, responsabil, "cel care iti spune sa mananci morcovi si sa te bagi la somn la ora stabilita".Cand a fost intrebata despre ceea ce a facut Trump de la preluarea mandatului, Michelle Obama a suspinat profund.De asemenea, ea a vorbit putin si despre Hillary Clinton, despre care spune ca este cea mai calificata persoana pentru a incerca, din nou, sa ajunga presedinte.Ea a reiterat faptul ca, personal, nu este interesata de a ocupa fotoliul de la Casa Alba."Nu am fost niciodata pasionata de politica... pur si simplu m-am casatorit cu cineva care are o pasiune pentru politica", a spus ea.Michelle Obama, absolventa a Universitatii Princeton si a Facultatii de Drept din cadrul Harvard, a adaugat ca doar pentru ca este inteligenta si feminista nu trebuie sa isi asume aceasta provocare, asa cum o incurajeaza multe persoane.