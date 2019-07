Trump cere investigarea unor contracte semnate de Barack si Michelle Obama: Sa citam toate inregistrarile fostului presedinte democrat!

Ziare.

Contractele in valoare de 65 de milioane de dolari au dus la aparitia bestsellerului "Becoming" al lui Michale Obama, iar memoriile fostului presedinte urmeaza sa fie lansate anul viitor, scrie Deadline.Din Biroul Oval, Trump a cerut vineri si o investigatie asupra Clinton Foundation si a spus ca Obama a distrus sistemul de aer conditionat din Casa Alba, care nu mai poate mentine o temperatura confortabila."Vrem sa afllam ce s-a intamplat cu ultimul presedinte democrat", a spus Trump."Sa il privim pe Obama asa cum am fost eu privit. Din prima zi au cautat in tot ce am facut. Pot cauta in contractele editoriale pe care presedintele Obama le-a semnat. Sa citam toate inregistrarile lui. Toate inregistrarile care au de-a face cu Hillary Clinton si toata nebunia care a continuat cu fundatia ei. Putem face asta toata ziua", a mai spus el, iritat de faptul ca democratii au decis sa porneasca o investigatie in ceea ce il priveste.