Barack Obama: Daca tarile ar fi conduse de femei, am vedea o imbunatatire semnificativa peste tot

Ziare.

com

Aflat in Singapore, el a spus ca femeile nu sunt perfecte, dar sunt "indiscutabil mai bune" decat barbatii, relateaza BBC Obama a precizat ca majoritatea problemelor din lume provin de la "oameni batrani, in mare parte barbati, care se agata de putere".De asemenea, fostul locatar al Casei Albe a vorbit si despre polarizarea politica si utilizarea mijloacelor de socializare pentru a raspandi stiri false."(...) femeilor, vreau sa stiti ca nu sunteti perfecte, dar ce pot sa spun e ca indiscutabil sunteti mai bune decat noi (barbatii)", a afirmat Barack Obama la un eveniment privat in Singapore."Sunt absolut increzator ca, daca timp de doi ani fiecare tara de pe Pamant ar fi condusa de femei, am vedea cu totii o imbunatatire semnificativa peste tot... mai ales privind nivelul de trai", a completat acesta.Intrebat daca ia in considerare sa detina din nou o functie puternica, Obama a raspuns ca el crede in liderii care stiu sa faca un pas inapoi, atunci cand le vine vremea."Daca analizezi lumea si problemele din lume, o sa observi ca de obicei sunt oameni batrani, de obicei barbati in varsta, care nu renunta (la putere). Este important pentru liderii politici sa incerce sa isi aminteasca ca sunt acolo sa faca ceva, dar nu esti acolo pe viata, nu esti acolo ca sa ai tu impresia ca esti important si puternic", a mai explicat fostul presedinte.Obama a fost liderul SUA din 2009 pana in 2017.A.D.