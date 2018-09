Obama anunta mobilizarea pentru a schimba majoritatea in Congres

Ziare.

"Suntem intr-un moment dificil", a declarat Barack Obama la Anaheim, in comitatul Orange, fief traditional republican intr-un stat majoritar democrat, relateaza AFP."Este un moment important al istoriei noastre, avem ocazia sa redam putina demnitate vietii noastre politice", a adaugat el, in perspectiva alegerilor de la jumatatea mandatului cand democratii spera sa reia controlul Camerei Reprezentantilor."Daca nu raspundem prezent, lucrurile se pot inrautati", a avertizat fostul presedinte democrat, in varsta de 57 de ani, indemnand alegatorii sa trimita un semnal clar si sa puna capat unui "ciclu de furie si diviziune"."Cea mai mare amenintare pentru democratia noastra nu o reprezinta un individ (...), este nepasarea, indiferenta", a subliniat el.Aceasta interventie scurta si sobra, in cursul careia si-a adus sprijinul candidatilor locali, a contrastat cu discursul inflacarat pe care l-a tinut cu o zi inainte in Illinois.La Chicago, Barack Obama l-a atacat direct pe omul de afaceri, trecand peste retinerea manifestata pana in prezent, dar si peste o traditie americana potrivit careia un fost presedinte nu isi critica succesorul.Aflat intr-o vizita in Dakota de Nord, Donald Trump i-a raspuns ironic. "Imi pare rau, m-am uitat, dar am adormit", a spus el, starnind rasul, dupa care l-a acuzat pe democrat ca isi atribuie meritele "lucrurilor incredibile care se petrec in tara in acest moment"