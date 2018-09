Obama il critica dur pe Trump in primul discurs politic major de cand a parasit Casa Alba

Ziare.

"Facand apel la spiritul de trib, la frica, intorcand un grup contra celuilalt, spunand oamenilor ca ar fi restabilita ordinea daca n-ar fi cei care nu arata ca noi sau cei care nu suna ca noi sau care nu se roaga ca noi - este o carte veche", a declarat Obama, scrie The Guardian."Nu a inceput cu Donald Trump. El este un simptom, nu este cauza", a adaugat el.Obama a adaugat: "Trump doar profita de resentimentele populatiei fata de politicieni. Atunci cand exista un gol in democratia noastra, atunci cand nu votam, cand luam de-a gata drepturile si libertatile noastre, atunci vine la putere politica fricii".Vorbind in fata studentilor dupa ce a primit un premiu pentru etica in guvernare, Obama a prefigurat temele pe care urmeaza sa le abordeze in campania pentru Partidul Democrat de dinaintea alegerilor de la jumatatea mandatului.Obama a intrebat: "Ce s-a intamplat cu Partidul Republican? Nu este conservator, cu siguranta nu este normal - este radical. In ultimele decade, o politica bazata pe ura, diviziune si paranoia si-a gasit casa, din pacate, in Partidul Republican"."Ar trebui sa luam atitudine in fata discriminarii si cu siguranta ar trebui sa luam atitudine in mod clar si fara echivoc in fata simpatizantilor nazisti. Cat de greu poate sa fie sa spui ca nazistii sunt rai?", a adaugat Obama, facand referire la faptul ca Trump a declarat ca "ambele tabere sunt de vina" atunci cand au existat ciocniri intre neo-nazisti si contra-manifestanti anul trecut in Charlottesville.