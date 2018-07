Barack Obama: Liderii politici nu mai au deloc rusine. Cand sunt prinsi cu minciuna pluseaza si mint si mai mult

Ziare.

Fostul presedinte democrat nu l-a numit pe succesorul sau republican, Donald Trump, dar discursul sau a fost unul dintre cele mai critice pe care le-a sustinut despre politica de la incheierea mandatului sau, in ianuarie 2017, relateaza Reuters."La fel cum oamenii vorbeau despre triumful democratiei in anii 1990, acum vorbesc despre triumful tribalismului si al omului puternic, Dar trebuie sa rezistam acelui cinism", a declarat Obama in discursul sustinut cu prilejul implinirii a 100 de ani de la nasterea lui Nelson Mandela.O parte din limbajul lui Obama a parut sa fie un ecou al criticilor lui Donald Trump."Prea mult din politica pare astazi sa respinga chiar conceptul de adevar obiectiv. Oamenii pur si simplu inventeaza lucruri. Vedem asta in cresterea propagandei sustinute de stat, o vedem in inventiile promovate pe internet, in estomparea granitelor dintre stiri si divertisment", a adaugat Obama."Vedem o pierdere completa a rusinii in randul liderilor politici, care cand sunt prinsi cu minciuna pluseaza si mint si mai mult", a mai spus fostul presedinte american.Obama a afirmat ca exista partide de extrema dreapta in Occident care au platforme de protectionism si frontiere inchise, dar si "un nationalism rasist abia ascuns".Dupa ce a parasit Casa Alba, Obama a evitat in general sa se implice direct in politica americana si s-a abtinut sa-l critice pe Trump. Unii democrati afirma ca ar trebui sa joace un rol mai direct.Fostul presedinte al SUA a mai spus ca "ordinea internationala nu-si respecta promisiunea". "Asta se intampla in parte din cauza esecului guvernelor si al elitelor", a adaugat el, precizand ca "ne intoarcem acum la un mod mai periculos de a face lucrurile", potrivit DPA.Luni, Trump s-a dat de partea presedintelui rus, Vladimir Putin, in privinta presupusului amestec rus in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, facand sa planeze indoiala asupra concluziilor propriilor agentii de informatii si declansand o furtuna de critici la Washington.