Economistul care a prezis criza din 2008 critica in termeni duri Bitcoin

Intrebarea "cat costa Bitcoin?" e pusa inca de cand s-a apropiat de valoarea aurului. Mai exact, intrebarea e: "cat ar trebui sa coste?".Primele zile din februarie au vazut un Bitcoin la sub 10.000 de dolari, cu o stabilizare la putin peste 9.000 de dolari acum. In aceeasi perioada, a fost criticat ca a dus la o destabilizare, ba chiar a fost analizat ca orice alta moneda.Nouriel Roubini, economist premiat cu Nobel, a spus ca este cea mai mare bula. El este apreciat in special pentru ca a prevazut criza economica din urma cu 10 ani, inca din 2005. Acum, a spus ca Bitcoin este preferat de sarlatani si hoti. "Legislatorii si regulatorii devin ingrijorati".