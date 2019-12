Barcelona ii ofera un nou contract lui Messi

Ziare.

com

Potrivit jurnalistilor catalani, presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu, si tatal si agentul lui Messi, Jorge, au purtat deja discutiile de principiu despre noul contract.Chiar daca suntem inca in faza tatonarilor, Leo nu ar fi spus nu unei eventuale noi intelegeri, astfel ca cei de la Barcelona sunt optimisti.In ceea ce priveste detaliile contractuale, acestea vor fi in mare cele din actuala intelegere, care expira in 2021.Messi va avea in continuare acea clauza unice, ce ii permite sa plece de la Barcelona fara niciun fel de compensatii la finalul fiecarui sezon.Daca va semna noul contract, argentinianul va ramane pe Camp Nou pana la 36 de ani, atunci cand probabil se va retrage din activitate.M.D.