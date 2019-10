Barcelona si Real Madrid au ajuns la un consens: Iata cand se va disputa primul El Clasico al sezonului

Ziare.

Cele doua cluburi s-au pus de acord in privinta datei de disputare, in conditiile in care Liga spaniola de fotbal ar fi dorit ca meciul Barca - Real sa aiba loc pe 4 sau 7 decembrie, pentru a nu se suprapune cu meciurile din Cupa Spaniei programate chiar pe 18 decembrie.Liga a propus, totodata, inversarea ordinii de disputare a meciurilor tur-retur dintre Barca si Real, varianta respinsa insa de cele doua grupari.Mult asteptatul derby Barca - Real a fost amanat din cauza protestelor violente care au avut loc in ultima perioada la Barcelona si in diverse orase din Catalonia, dupa anuntarea sentintelor in cazul liderilor miscarii pentru independenta catalana, soldate cu circa 600 de raniti.El Clasico este urmarit anual de aproximativ 650 milioane de telespectatori din intreaga lume, potrivit cifrelor furnizate de Liga spaniola de fotbal.